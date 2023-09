RTL hat für den Herbst eine weitere Staffel der Kuppelshow "Take Me Out" in Aussicht gestellt. Ab dem 14. Oktober sind acht neue Folgen des Formats geplant. Durch diese führt dann wieder Moderator Jan Köppen, während die Primetime-Specials zuletzt Chris Tall moderierte. "Take Me Out" bleibt auch in diesem Herbst ein Spätabendprogramm, jeweils gegen Mitternacht von Samstag auf Sonntag sollen die neuen Ausgaben zu sehen sein, hat RTL angekündigt.

Dann wird auch spannend zu beobachten sein, in welche Richtung sich die Marktanteile entwickeln. Die Zeiten, in denen das Format im Schnitt 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe oder sogar mehr generierte, sind schließlich längst vorbei.

Im Herbst 2022 fielen die Quoten dann sogar in den einstelligen Bereich. Davon hat sich die Show in diesem Jahr aber wieder erholt. Es ging nach oben in den zweistelligen Bereich, wobei besonders erfolgreiche Ausgaben sogar bei mehr als 14 Prozent lagen. Im Herbst nun sind sechs normale Folgen angekündigt, hinzu kommen aber auch zwei "Boys, Boys, Boys"-Folgen. Sie schließen die Staffel ab dem 25. November ab.

Und dann hat RTL zudem noch etwas zu feiern. Nämlich den 75. Geburtstag des "Stern" – ein entsprechendes "Stern TV Spezial" ist für Donnerstag, 19. Oktober um 22:35 Uhr vorgesehen. Live im Studio sowie in Einspielern sollen die "größten Aufreger, die spannendsten Crime-Fälle und die emotionalsten 'Stern'-Momente" gezeigt werden. Mit dabei sind auch 'Stern'-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und der ehemalige "stern TV"-Moderator Günther Jauch. Steffen Hallaschka moderiert.