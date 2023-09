© Studio Hamburg Serienwerft GmbH

Voraussetzung ist ein Abschluss an einer deutschen oder internationalen Filmhochschule sowie Interesse und Leidenschaft, für den deutschen Serienmarkt zu schreiben. Teil des Kurses ist u.a. eine Simulation eines Writers Rooms in der eigenen Gruppe, aber auch eine Integration in den Writers Room der Daily "Rote Rosen". Der Plan sieht vor, die Teilnehmenden nach Abschluss der Ausbildungsphase auch in eine der Produktionen zu übernehmen. Bewerbungen sind bis 22. Oktober möglich, ausgewählt wird dann am 1. November.