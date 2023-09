Die Satire-Partie "Die Partei" hat am Sonntag mehrfach die Oktoberfest-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" gestört. Sichtbar wurde das für das TV-Publikum etwa nach rund einer Dreiviertelstunde, als ein unbekannter Mann mit roter Krawatte auf die Bühne trat und Moderatorin Andrea Kiewel und den Fernsehkoch Armin Roßmeier nach einem Rezept fragte.

Kiewel reagierte souverän und verwies den Störenfried auf einen späteren Zeitpunkt der Sendung. Und auch Roßmeier nahm den Vorfall mit Humor: "Nachher zum Spülen kann er doch kommen. Da kann er mithelfen", sagte er.

Im Verlauf der Sendung kam es dann zu weiteren Störaktionen. So sollen Parteimitglieder grüne Farbe in den Pool des "Fernsehgarten"-Geländes gegossen haben, in dem schließlich auch noch ein Mitglied der Partei gelangt, wie es in Medienberichten heißt. Hinter der Aktion steht offenbar "Die Partei" Mainz, die sich am Sonntag in sozialen Medien zu Wort meldete: "Gestern hat Die Partei auf ihrem Bundesparteitag eine sehr gute Liste für die Europawahl '24 aufgestellt. Heute feierten wir dies mit einer Poolparty im ZDF-Fernsehgarten. Leider wurden wir dabei durch eine Kiwi und diverse Securitys massiv gestört. Wir fordern daher eine Entschuldigung."

Von mehr als 200 Mitgliedern, die sich auf dem Gelände des "Fernsehgartens" befanden, war in einem Post des Frankfurter Ortsverbands die Rede. Immerhin wieder waren im Verlauf der Sendung Personen mit roten Krawatten zu sehen. Eine Aktion, für die Andrea Kiewel wenig Verständnis zeigte. "Heute sind hier Zuschauerinnen und Zuschauer mit Krawatten. Die gehören zu einer Vereinigung, die heißt Die Partei", erklärte die Moderatorin am Ende. "Die sind einfach nur hier, um die ganze Zeit zu stören und ich finde das ganz traurig und ganz daneben. Das passt definitiv nicht ins Fernsehen und auch nicht zum 'Fernsehgarten', denn diese Show ist für alle."