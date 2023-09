am 26.09.2023 - 14:07 Uhr

Am 7. November wird Ottfried Fischer 70 Jahre alt. In der Öffentlichkeit zeigt sich der an Parkinson erkrankte Kabarettist und Schauspieler, der einst mit Serien wie "Der Bulle von Tölz" und "Der Pfundskerl" große Erfolge feierte, nur noch selten - anlässlich seines Geburtstags wird das Bayerische Rundfunk aber noch einmal im Archiv kramen.

Geplant ist eine Sonderprogrammierung an mehreren Abenden: So wird das BR Fernsehen am Samstag, den 4. November um 20:15 Uhr den Spielfilm "Pfarrer Braun: Der siebte Tempel" zeigen, der erstmals im Jahr 2003 zu sehen war. Im Anschluss laufen zudem zwei Folgen der BR-Serie "Irgendwie und Sowieso" von Regisseur Franz Xaver Bogner, die Mitte der 80er Jahre vom Flower-Power-Leben der wilden 86er im Hinterland von München erzählte. Ab 23:30 Uhr folgt schließlich noch einmal die letzte Ausgabe der Kabarettshow "Ottis Schlachthof", die Ottfried Fischer bis zum Herbst 2012 über 17 Jahre hinweg moderierte.

Teil der Sonderprogrammierung ist außerdem die Dokumentation "Lebenslinien: Ottfried Fischer und Herr Parkinson" aus dem Jahr 2021. Diese wird am Montag, den 6. November um 22:00 Uhr wiederholt.

Am Tag vor seinem Geburtstag wird Fischer schließlich mit dem Bayerischen Kabarettpreis geehrt - von Franz Xaver Bogner höchstpersönlich. Im BR Fernsehen wird die Verleihung ebenfalls zu sehen sein, wenn auch mit einigen Tagen Verspätung. Das Dritte Programm zeigt die Aufzeichnung aus dem Münchner Lustspielhaus am Donnerstag, den 9. November ab 21:00 Uhr.