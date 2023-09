Eigentlich sollte die nächste Ausgabe der Spielshow "Frag doch mal die Maus" am 14. Oktober im Ersten ausgestrahlt werden. Doch beim Blick in den Kalender hat es sich der für die Show verantwortliche WDR noch einmal anders überlegt: Weil an jenem Abend Julian Nagelsmann seinen Einstand als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft feiern wird, will der Sender die Show lieber an einem anderen Tag senden.

Übertragen wird das Spiel von RTL, wo man vor dem Hintergrund der jüngsten Schlagzeilen rund um die DFB-Elf vermutlich auf sehr hohe Quoten hoffen dürfte. Als Rudi Völler vor zwei Wochen beim Spiel gegen Frankreich einmalig den Trainer-Job übernahm, hatten mehr als zehn Millionen Fans eingeschaltet - und damit für die beste Länderspiel-Quote seit Jahren außerhalb der großen Turniere gesorgt. Alleine bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei über 50 Prozent (DWDL.de berichtete).

Aus diesem Grund muss Esther Sedlaczeks zweiter Auftritt als Moderatorin von "Frag doch mal die Maus" vorerst warten. "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind uns sehr wichtig und die wollen wir nicht vor die Qual der Wahl stellen", erklärte eine WDR-Sprecherin gegenüber DWDL.de. "Am Samstag, den 14. Oktober, wäre das aber der Fall, denn da überträgt RTL Julian Nagelmanns erstes Länderspiel als neuer Bundestrainer. Da man ein Länderspiel nicht verschieben kann, haben wir uns entschlossen, die beliebte Samstagabendshow 'Frag doch mal die Maus' zu einem späteren Zeitpunkt zu zeigen."

Vor wenigen Wochen hatte die ARD am Samstagabend noch eine neue Ausgabe der Hirschhausen-Show "Was kann der Mensch" in Konkurrenz zu einem Fußball-Länderspiel gezeigt. Mit nur knapp mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erwies sich diese Programmierung allerdings als wenig erfolgreich - kein Wunder also, dass der Sender dem nächsten Länderspiel lieber aus dem Weg gehen wird.

Wann genau "Frag doch mal die Maus" stattdessen gezeigt werden soll, ist allerdings noch nicht klar. Sicher ist hingegen, dass am 14. Oktober anstelle der Show im Ersten zwei Spielfilm-Wiederholungen gezeigt werden: Um 20:15 Uhr läuft "Scheidung für Anfänger", ehe um 21:45 Uhr der Krimi "Harter Brocken - Der Bankraub" übernimmt.