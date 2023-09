Caren Miosga wird schon sehr bald zum letzten Mal die "Tagesthemen" präsentieren. Wie der NDR am Donnerstag bestätigte, wird sich die Journalistin am 5. Oktober von der Nachrichtensendung verabschieden - also schon in der kommenden Woche. Nach 16 Jahren endet damit also die Zeit von Caren Miosga bei den "Tagesthemen", im Juni 2007 trat sie in der Sendung die Nachfolge von Anne Will an. Seit dem vergangenen Jahr ist sie die dienstälteste "Tagesthemen"-Moderatorin, niemand anders machte den Job so lange wie sie.

Im neuen Jahr wartet ein neuer Job auf Miosga - und erneut wird sie dann in die Fußstapfen von Anne Will treten. Ab 2024 übernimmt sie bekanntlich den Talk-Sendeplatz am Sonntagabend im Anschluss an den Krimi um 20:15 Uhr. Wie genau der Talk von Caren Miosga aufgebaut sein wird, ist noch unklar. Der ARD kündigte bislang lediglich an, dass auf dem aufmerksamkeitsstarken Sendeplatz das relevanteste Thema der Woche besprochen werden soll - und das mit Politikerinnen und Politikern sowie weiteren Gästen. Produziert wird "Caren Miosga" in Adlershof von der MIO Media GmbH.

Den frei werdenden Platz bei den "Tagesthemen" übernimmt künftig übrigens Jessy Wellmer. Sie war bislang vor allem im Sport-Bereich aktiv, präsentierte aber auch schon Ausgaben von "ARD Extra", moderierte mit Eva-Maria Lemke zusammen die (kurzlebige) ARD-Talkshow "Hier spricht Berlin" und war knapp zwei Jahre lang Teil des Moderationsteams des "ARD-Mittagsmagazins". Zuletzt zeigte Das Erste auch eine vielbeachtete Ostdeutschland-Doku von und mit Wellmer zur besten Sendezeit (DWDL.de berichtete). Neben Wellmer gehören 2024 auch weiterhin Ingo Zamperoni und Aline Abboud zum Moderationsteam der "Tagesthemen".

Knuth: "Sie lässt sich nicht abspeisen"

Caren Miosga sagt zu ihrem Abschied: "So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zur dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen - dafür bin ich unendlich dankbar." Beim NDR ist die Journalistin übrigens schon seit 1999. Vor ihrer Zeit bei den "Tagesthemen" moderierte sie unter anderem das Medienmagazin "Zapp" sowie die Sendung "Titel Thesen Temperamente" im Ersten.

NDR-Intendant Joachim Knuth sagt: "Caren Miosga hat bei den 'Tagesthemen' immer wieder beeindruckt durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews. Sie lässt sich nicht abspeisen. Genau darauf freue ich mich auch ab Januar beim politischen Talk am Sonntagabend, indem Caren Miosga ihre langjährige Erfahrung mit politischen Gesprächpartner*innen bestens unter Beweis stellen kann. Ich danke Caren Miosga für über 16 Jahre und tausende 'Tagesthemen' und freue mich sehr darüber, dass sie dem Publikum und dem Norddeutschen Rundfunk erhalten bleibt."

Und Helge Fuhst, Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell, ergänzt: "Caren Miosga weiß mit ihren Worten und Blicken die Aufmerksamkeit auf das Wichtige zu lenken. Das waren immer wieder auch überraschende Themen und Perspektiven - oder Orte, wie die von Caren Miosga moderierten 'Tagesthemen' aus der Ukraine oder Türkei. Ihre Präsenz wird dem Publikum in den 'Tagesthemen' fehlen, und wir werden Caren als Kollegin sehr vermissen."