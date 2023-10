Saevar Lemke übernimmt ab sofort die Geschäftsführung von Spiegel TV Geschichte + Wissen, also dem Joint Venture von Autentic, Curiosity und Spiegel TV. Das Medienunternehmen betreibt die Pay TV-Kanäle Spiegel Geschichte und Curiosity Channel sowie diverse SVOD-Angebote, Lemke war erst im vergangenen Jahr als Country Manager für Spiegel Geschichte und Curiosity Channel zum Unternehmen hinzugestoßen, nun also bereits die Beförderung.

Die bisherigen Geschäftsführer des Joint Ventures, Patrick Hörl und Michael Kloft, scheiden auf eigenen Wunsch aus der Unternehmensleitung aus und widmen sich ihren anderen beruflichen Herausforderungen. Beide bleiben eng mit dem Unternehmen verbunden: Hörl als Geschäftsführer von Autentic. Und Michael Kloft ist auch weiterhin Produzent bei Spiegel TV und darüber hinaus beim Joint Venture Programmverantwortlich für die beiden TV-Sender.

Saevar Lemke sagt zu seinen neuen Aufgaben: "Ich freue mich über das von Autentic, Spiegel TV und Curiosity entgegengebrachte Vertrauen und die damit verbundene zusätzliche Verantwortung. Mein Ziel ist es, zusammen mit unserem starken Team und unseren Partnern, für zusätzliches Unternehmenswachstum zu sorgen, die Curiosity Brand auszubauen und unser Business um weitere attraktive Content-Angebote zu erweitern." Bevor Lemke 2022 zu Spiegel TV Geschichte + Wissen kam, war er mehr als 16 Jahre lang für Discovery tätig.

Autentic-Geschäftsführer Patrick Hörl sagt: "Bereits kurz nach seinem Start als Country Manager von Curiosity Channel und Spiegel Geschichte kann Saevar bemerkenswerte Erfolge vorweisen. Unter seiner Leitung wurden unsere langjährigen Partnerschaften mit Pay- und SVOD-Plattformen gestärkt und unser Produktportfolio erfolgreich in den digitalen Markt hinein weiter entwickelt. Ich freue mich als Gesellschafter sehr, dass wir ihn für die Rolle des Geschäftsführers gewinnen konnten." Und Kay Siering, Geschäftsführer Spiegel TV, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit Saevar Lemke einen erfahrenen und bestens vernetzten Medienmanager für die Geschäftsführung unseres Joint Ventures gewonnen zu haben. Unser Dank gilt Patrick Hörl und Michael Kloft, die die Geschicke des Unternehmens mehr als zehn Jahre gemeinsam gelenkt haben. Unter ihrer Führung haben sich unsere Pay TV Sender sehr erfolgreich entwickelt. Wir wünschen beiden das Beste für die Zukunft."

Gerade erst ist übrigens Curiosity Stream als neues Streamingportal in Kooperation mit Curiosity Inc. in Deutschland an den Start gegangen. Das Angebot bietet seinen Kundinnen und Kunden nach eigenen Angaben Tausende Dokumentationen aus Wissenschaft, Natur, Geschichte, Technik und Lifestyle. Darüber hinaus verantwortete Saevar Lemke den FAST Channels Curiosity Now, ein Joint Venture von Autentic, Spiegel TV und Curiosity Stream, der seit Juli 2023 im deutschsprachigen Raum auf diversen Plattformen zu sehen ist. Die Distribution von Curiosity Now soll in den kommenden Wochen erweitert werden.