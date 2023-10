am 02.10.2023 - 09:36 Uhr

Als internationaler Streamingdienst seine deutsche Dependance in Berlin zu eröffnen, passt zum Zeitgeist. Bei der groß gefeierten Einweihung in Anwesenheit von Reed Hastings wurde das kreative Potential der Hauptstadt betont. Das war im September 2021, kurz bevor Katja Hofem als deutsche Serienchefin bei Netflix startete und als Münchnerin das Pendeln nach Berlin begann.

Es folgte im vergangenen Jahr Wiebke Schodder als neue Chefin der non-fiktionalen Auftragsproduktionen im deutschsprachigen Raum und nun rückt die dritte Münchnerin ins Netflix-Führungsteam: Susanne Aigner ist ab sofort als Head of Advertising Germany an Bord. Es ist ihr Comeback nach dem Ausscheiden bei Warner Bros. Discovery im Sommer letzten Jahres.

"Für mich beginnt heute ein neues Kapitel bei einem der spannendsten Medienunternehmen der Welt", sagt Aigner über ihre neue Aufgabe. "Als Head of Advertising Germany wird es ab sofort meine Aufgabe sein, die Vermarktung von Netflix durch Werbung auf- und auszubauen." Im November vergangenen Jahres hatte Netflix seinen durch Werbung vergünstigten Tarif auch in Deutschland eingeführt.

Susanne Aigner war bei Warner Bros. Discovery zuletzt Geschäftsführerin für die deutschsprachigen Märkte sowie Benelux. Bevor sie 2011 in die Geschäftsführung Discovery in Deutschland aufstieg, war sie fünf Jahre lang für die Werbezeitenvermarktung des Männersenders DMAX zuständig, dessen Sendestart 2006 ihre neue Netflix-Kollegin Katja Hofem verantwortete.

Zum Antritt ihrer neuen Aufgabe beim Streamingdienst sagt Aigner in einem LinkedIn-Posting: "Ein großes Dankeschön an Jeremi Gorman, Peter Naylor und Damien Bernet für diese tolle Chance und das Vertrauen. Ich freue mich auf meine neue Verantwortung und bin sehr glücklich, Teil dieses fantastischen Teams und der globalen Netflix-Family zu werden." Ob zwischen Berlin und München schon eine Fahrgemeinschaft der drei Münchnerinnen in Planung ist, bleibt unklar.