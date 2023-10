150 Ausgaben von "Volles Haus" hat Sat.1 inzwischen seit Ende Februar in seinem Programm ausgestrahlt. Die bittere Erkenntnis lautet: Keine einzige dieser Folgen konnte auch nur einen annähernd zufriedenstellenden Marktanteil einfahren, im Gegenteil. Der Schnitt der Sendung liegt bei weniger als 3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Angesichts dessen stellte sich ohnehin die Frage, wie lange Sat.1 noch durchhalten wird, zumal man ja im Vorfeld der Sendung einen langen Atem angekündigt hatte. Nun steht fest: Schon bald wird das "Volle Haus" beendet.

Die letzte Ausgabe wird am Freitag, den 13. Oktober, zu sehen sein. Dann endet das Format, das von Beginn an ein großes Missverständnis war. Ein auf drei Stunden gestreckter Live-Gemischtwarenladen sollte es sein, doch schon bald nach dem Start war vom Live-Charakter der Sendung nicht mehr viel übrig. Und auch die auf zwei Stunden gestutzte Sendung kam beim Publikum überhaupt nicht an. Ein Wechsel der Produktionsfirma von Flat White zu RedSeven Entertainment sollte das Ruder im Juli herumreißen, aber auch das gelang nicht wie geplant.

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sagt zum Ende der Sendung: "Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus 'Volles Haus!' einen Erfolg zu machen."

Drei neue Dokusoaps am Nachmittag

Statt "Volles Haus" will Sat.1 künftig vermehrt auf Dokusoaps am Nachmittag setzen. Vom 16. Oktober bis 3. November zeigt Sat.1 ab 15 Uhr zunächst immer "We Are Family!", um 16 Uhr folgt "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz" und zwischen 17 Uhr und 19 Uhr läuft "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt". Am 16. Oktober startet um 19 Uhr zudem die neue Vorabendserie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier als Dr. Sarah König.

Eine Veränderung gibt es dann zudem ab dem 6. November: Nach "We Are Family!" und "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz" nimmt Sat.1 künftig um 17 und 17:30 Uhr das neue "Die Urlaubs-Docs" ins Programm. Im Anschluss folgen dann noch "Lebensretter hautnah" und "Die Landarztpraxis".

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann erklärt: "So viele frische Programmstunden hatte Sat.1 viele Jahre nicht mehr am Nachmittag. Ab Montag, 6. November, zeigen wir zwischen 15 Uhr und 19:45 Uhr fast fünf Stunden lang frische Programme. In unseren neuen Doku-Soaps stehen Menschen im Mittelpunkt, die Dinge können und machen, die man in unserer Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet - aber die nicht selbstverständlich sind."

Zu den drei neuen Dokusoaps: In "We Are Family!" (von Janus Productions) werden Familien aus ganz Deutschland in ihrem Alltag begleitet. In "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz" (von Flat White) sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Arbeitsalltag von Tierärztinnen und Tierärzten in Kleintierpraxen, Zoos oder Bauernhöfen. Und die "Urlaubs-Docs" (von RedSeven) helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies.

Das neue Sat.1-Programm ab dem 6. November

15:00 Uhr: "We Are Family!"

16:00 Uhr: "Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz"

17:00 Uhr: "Die Urlaubs-Docs"

17:30 Uhr: "Die Urlaubs-Docs"

18:00 Uhr: "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt"

19:00 Uhr: "Die Landarztpraxis"