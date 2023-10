am 02.10.2023 - 15:46 Uhr

In dem ZDF-Format "Music Impossible" sind bereits Künstlerinnen und Künstler wie Eko Fresh, Marianne Rosenberg, Mike Singer, Mickie Krause und Sarah Engels zu sehen und hören gewesen. Zwei neue Ausgaben waren erst im Mai veröffentlicht worden - und nun hat das ZDF noch für dieses Jahr weiteren Nachschub angekündigt. Erneut wird man zwei Folgen online stellen, ab dem 20. Oktober sind sie gegen 10 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbar.

In dem Format, das sogar schon für einen Grimme-Preis nominiert wurde, stellen sich zwei Musikerinnen oder Musiker aus unterschiedlichen Genres der Aufgabe, einen eigenen Song im Sound des oder der anderen zu performen. In den zwei neuen Folgen treffen Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auf The BossHoss sowie Monrose-Sängerin Senna Gammour auf Stefanie Hertel.

Bis die beiden neuen Folgen im linearen Programm ausgestrahlt werden, wird es übrigens noch eine Zeit lang dauern. Nach Sender-Angaben sollen die beiden Ausgaben erst am 22. Dezember um 23:15 Uhr direkt nacheinander im ZDF gezeigt werden. Mit dabei ist dann übrigens auch wieder Conchita Wurst, die die Künstlerinnen und Künstler zusammenbringt und sie auf ihrem Weg begleitet. Nach der finalen Bühnenshow entscheidet wie gehabt das Publikum vor Ort, wer die Aufgabe besser gemacht hat.