Bereits im April dieses Jahres hat Sat.1 angekündigt, dass Andrea Kaiser durch ein Format mit Hundetrainerinnen und Hundetrainern führen soll (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender einen Sendetermin für "Der Hundetrainer-Champion" gefunden: Die vier von Tresor TV produzierten Folgen werden ab dem 29. Oktober immer sonntags um 17:55 Uhr zu sehen sein.

"Hundeerziehung ist alles andere als einfach. Und dann kann es doch einer am besten: der professionelle Hundetrainer", sagt Andrea Kaiser, die selbst zweifache Hundehalterin ist. Acht Hundetrainerinnen und Hundetrainer treten in dem Format in Challenges rund um Hunde-Erziehung gegeneinander an. Bewertet werden sie dabei von Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt und Mensch-Hund-Trainer Andreas Ohligschläger. Pro Sendung stößt außerdem auch immer noch ein Gast-Juror zu den beiden.

In der ersten Folge treffen die Trainerinnen und Trainer zum ersten Mal auf ihre Mensch-Hund-Teams. Das Jurorenteam wird zum Start von TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel unterstützt. Der Sieger oder die Siegerin des Formats erhält nicht nur den "Goldenen Futternapf", sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.