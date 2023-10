"Free Ad-supported Streaming Television" bleibt eines der Hype-Themen dieser Tage. Auch NBC Universal setzt nun auf diese durch Werbung finanzierten linearen Online-Kanäle und arbeitet dafür auch in Deutschland mit Amazons werbefinanziertem Angebot Freevee zusammen. Im Rahmen dessen werden noch in diesem Monat insgesamt sechs FAST-Channels an den Start gebracht.

Den Anfang machen drei Kanäle zu den Serien "Xena: Warrior Princess" (bzw. "Xena - Die Kriegerprinzessin") aus den 90ern, zu "Die Sieben-Millionen-Dollar-Frau" ("The Bionic Woman") aus den 70ern sowie zu "Ironside" ("Der Chef") aus den 60ern, die noch heute an den Start gehen werden. Im weiteren Verlauf des Monats werden dann auch noch FAST-Channel an den Start gehen, die rund um die Uhr Inhalte aus "The Real Housewives", "Top Chef" und "Made in Chelsea" bieten.

Die FAST-Kanäle können über die Freevee-App sowie über Fire TV und Prime Video abgerufen werden.