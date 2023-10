© ZDF Pastewka in "Morgen hör' ich auf"

Erik Haffner inszeniert, Emina Smajić ist Junior Producerin neben Husmann als Produzent. Der Spielfilm entsteht unter dem Dach der Produktionsfirma MadeFor Film. Pastewka wird in der Komödie als Hajo zu sehen sein, Katrin Wichmann spielt seine Frau Vera, Arthur Gropp Sohn Marvin, der im Teenageralter ist.



Hajo ist ein Otto-Normalbürger, der in einer Einfamilienhaussiedlung wohnt, den Kredit fleißig abbezahlt und mit Freude in einem Autohaus arbeitet. Nur hin und wieder nimmt es Pastewkas Figur mit der Wahrheit nicht ganz so ernst. Er dreht sich Dinge gerne so hin, dass er schon selbst gar nicht mehr weiß, was nun stimmt und was nicht. Eines Tages überspannt er den Bogen dann. Er behauptet in der Not, seine Frau Vera sei tot. So reitet er sich hinein in ein "Lügengestrüpp" und droht das zu verlieren, was er liebt.

Lina Beckmann, Holger Stockhaus, Pina Kühr, Benita Sarah Bailey, Heike Reichenwallner, Niels Bruno Schmidt, Tim Seyfi und andere gehen dem Cast ebenfalls an. Ein Sendetermin für "Alles gelogen" steht freilich noch nicht fest.