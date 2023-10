am 17.10.2023 - 15:14 Uhr

Urs Meier wird Schiedsrichter-Experte beim Sportstreamingdienst DAZN, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Bei DAZN soll Meier verschiedene Bundesliga-Übertragungen begleiten und als Experte am Mikrofon stehen. Meier ist übrigens generell der erste Schiri-Experte der Plattform, seinen ersten Einsatz hat der ehemalige Profi-Schiedsrichter (1977-2004) bereits am kommenden Sonntag im Rahmen des Rhein-Derbys zwischen Köln und Gladbach.

Nach seiner aktiven Schiedsrichter-Karriere verschlug es Urs Meier bereits 2005 in die TV-Welt, bis 2018 stand er fortan in den Diensten des ZDF und begleitete etliche Fußball-Übertragungen der Mainzer. Er war bei vielen Welt- und Europameisterschaften im Einsatz, letztlich trennten sich die Wege des Senders und des Experten aber im Streit. Meier klagte gegen die Entscheidung des ZDF, ihn nicht mehr einzusetzen - diese Klage wurde vom Landgericht Mainz abgewiesen (DWDL.de berichtete).

Nun also das TV-Comeback von Urs Meier in Deutschland. Zu seinem neuen Job sagt er: "Da ich mit der Bundesliga aufgewachsen bin, als Schweizer aber keine Spiele in einer der besten Ligen der Welt leiten durfte, freue ich mich umso mehr, dank DAZN nun ‘auf’ dem Platz stehen zu dürfen und dem Schiedsrichter-Team eine Stimme zu verleihen."

Michael Bracher, SVP Production and Editorial bei DAZN, ergänzt: "Mit Urs Meier gewinnen wir einen fachkundigen Experten, mit dessen Input die Berichterstattung rund um die Bundesliga noch diverser gestaltet werden kann. DAZN setzt mit seinen Einsätzen neue Maßstäbe und bietet noch mehr Hintergrundwissen zur Tätigkeit der Schiedsrichter, die in der sportbegeisterten Öffentlichkeit stets für viel Gesprächsstoff sorgen. Damit ist das Expertenteam von DAZN optimal aufgestellt und bietet weiterhin allen Fans die beste Expertise bei verschiedenen Live-Übertragungen."