am 18.10.2023 - 08:21 Uhr

Am Freitag, 13. Oktober ist Robert Stahl im Alter von nur 63 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben, wie Goldbach Germany nun mitteilte. Stahl gehörte zu den Gründern der deutschen Tochter der Schweizer Goldbach Group AG und stand seit 2017 gemeinsam mit Frank Möbius als Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens. Möbius wird das die Geschäfte nun bis auf Weiteres alleine weiter führen.

"Robert Stahl hat dem Unternehmen seinen Charakter und ihr Wertegerüst gegeben", sagt Geschäftsführer Frank Möbius. "Seine jahrelange Erfahrung, sein menschlicher Umgang, sein unermüdliches Engagement für das Unternehmen und vor allem seinen Humor werden wir sehr vermissen. Sein Tod bedeutet für uns alle einen immensen Verlust, unsere Gedanken sind bei seiner Familie." Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.

Robert Stahl wurde 1960 in Hennef (Sieg) geboren und arbeitete in seiner Laufbahn für die MediaGruppe München, SBS Broadcasting, Convers Media und alea digital, ehe er zu den Gründungsmitgliedern von Goldbach Germany gehörte. Das Unternehmen beschreibt ihn als "Treiber, Innovator und Mensch mit positiver Energie". Unter seiner Führung fokussierte sich Goldbach Germany vor allem auf programmatische Werbung in DOOH, CTV und Online Video.