Am Dienstagabend hatten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der ersten Folge der neuen "Joko und Klaas gegen ProSieben"-Staffel gewonnen – erspielt hatten sie sich somit wieder 15 Minuten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Entsprechend hatte der Sender für den Mittwochabend eigentlich Programmverschiebungen angekündigt. Zu diesen wird es nun aber nicht kommen, wie Joko und Klaas am Mittwoch via Social Media mitteilten.

In einer Video-Botschaft hieß es von Joko: "Wir würden Euch gerne etwas mitteilen, was die heutigen 15 Minuten angeht – und das ist wichtig, genau zuhören, bitte!" Klaas fuhr fort: "Wir haben seit Monaten einen Plan gefasst, was wir mit den gewonnenen 15 Minuten machen wollen. Und wir planen das auch seit Monaten." In der finalen Vorbereitungsphase habe man gemerkt, "das werden die größten 15 Minuten, die es jemals gab." Aber vielleicht reiche die Zeit nicht.



Deshalb habe man den Sender gefragt, ob man mehr Sendezeit haben könne. Entsprechend werde es am Mittwochabend "nur 'ne kurze Ansage" geben, wie Klaas es nannte. Die gewonnene Zeit soll somit aufgespart werden. Somit soll es zu einem späteren Zeitpunkt und nach einem weiteren Sieg eine größere Sendefläche für die "sensationelle Riesenidee" von Joko und Klaas geben. Eines dürfte beiden schon gelungen sein. Neugier zu wecken auf das, was die beiden Entertainer "seit Monaten" geplant haben.





Bierernst darf man alles natürlich nicht nehmen. Als Joko und Klaas 2021 eine Krankenschwester bei einer ganzen Schicht und somit von 20:15 Uhr bis tief in die Nacht und das noch ohne Werbepause begleiteten, mussten sie schließlich auch keine angesparte Sendezeit dafür hernehmen.