Am 16. November startet in der ARD-Mediathek ein neues Fotografie-Format von ARD Kultur. "Galleripky – Fotografie mit Paul Ripke" heißt die vierteilige Doku-Serie, in der eben der besagte Paul Ripke die Hauptrolle spielen wird. In der Sendung trifft Ripke Kolleginnen und Kollegen und geht mit ihnen zusammen auf die Suche nach dem perfekten Bild für seine Galerie, die "Galleripky". Am Ende jeder Folge erhalten die jeweils besten Fotos einen Platz in der Galerie.

"Auch im zweiten Jahr von ARD Kultur ist es unser Anspruch und Auftrag, neue Zielgruppen für die ARD Mediathek zu begeistern und Portfolio-Lücken im Kulturangebot zu schließen. Mit ‚Galleripky‘ vermitteln wir Fotografie und Fotokunst auf anschauliche und unterhaltsame Weise. Dafür trifft Paul Ripke das Who is Who der deutschen Fotografie-Szene und zeigt uns, was es für das perfekte Foto braucht. Ein spannendes neues Format, das nicht nur Hobbyfotograf*innen begeistern wird", sagt Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer und Head of Content von ARD Kultur.

"Galleripky – Fotografie mit Paul Ripke" wird produziert von i&u TV für ARD Kultur. Seitens i&u TV zeichnen Thomas Sohns (Executive Producer), Kevin Hilgers (Produktion) und Christine Dahmen (Redaktion) verantwortlich, bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Yasmin Vorndran-Ahmadiar (Redaktion) zuständig.

Paul Ripke ist längst nicht nur ein Fotograf, der 42-Jährige ist mittlerweile selbst zur Marke geworden und kommt beispielsweise auf Instagram auf fast eine Million Follower. Abgelichtet hat er in den vergangenen Jahren unter anderem schon die Toten Hosen, Lewis Hamilton, Marteria und Nico Rosberg. Am bekanntesten ist wohl sein Bildband "One Night in Rio" über die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.