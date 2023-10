Anlässlich des Filmfestival Cologne stellten Goldmedia und die Hamburg Media School in dieser Woche in Köln die neueste Version der Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern" vor, mit der sich die nordrhein-westfälische Medienpolitik regelmäßig die hohe Bedeutung des Bundeslandes in Bezug auf das Gesamt-Volumen der TV-Produktion bescheinigen lässt. 2022 entfielen demnach 42 Prozent des gesamten Produktionsvolumens für TV, VOD und Kino auf Unternehmen mit Sitz in NRW, dahinter folgt Bayern mit 21 Prozent und Berlin mit zwölf Prozent. Doch auch abseits solcher Standort-Fragen gibt die Studie interessante Einblicke.

So stieg das Produktionsvolumen nach dem deutlichen Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020 insgesamt wieder merklich an, womit 2022 wieder das Niveau von 2017 erreicht war. 2020 war der Minuten-Output auf 690.858 Minuten gesunken, 2021 waren es dann schon wieder 715.336, 2022 728.731 Minuten. Diese Erholung in Sachen Produktionsminuten trifft allerdings nicht auf die Fiction zu, auch dort ging's zwar wieder leicht bergauf, mit zuletzt 108.719 Minuten lag der Output aber 2022 weiter weit unter den Werten von rund 140.000 Minuten in den Jahren 2017 und 2018. Im Entertainment-Bereich gab es 2019 einen starken Anstieg, der sich auch von Corona unbeeindruckt zeigte, hier waren es zuletzt 423.666 Minuten.

Filmpool Entertainment macht Strecke

Bezogen auf die einzelnen Produktionsfirmen kommt es erstmal nicht überraschend, dass auch 2022 wieder keine andere Produktionsfirmen soviele Minuten Fernsehen produzierte wie Filmpool Entertainment, das bekanntlich vor allem gewaltige Mengen des Tagesprogramms bei Privatsendern stemmt, woran sich auch von der von diversen Sendern schon mehrfach postulierten und teils wieder zurückgenommenen Abkehr vom Bereich Scripted Reality nichts Wesentliches geändert hat. 2022 kamen der Studie zufolge 51.300 Minuten oder umgerechnet 855 Stunden Programm von Filmpool, das war nach einem merklichen Rückgang von 2020 auf 2021 wieder ein geringfügiger Anstieg.

Der Vorsprung auf das Rest des Feldes ist beträchtlich, ITV Studios Germany und Warner Bros. ITVP folgen mit einem Rückstand von etwa 20.000 Minuten schon auf einem ganz anderen Niveau. Während Warner Bros. ITVP recht stabil blieb, gab es für ITV Studios Germany einen deutlichen Rückgang. Dort fehlt etwa eine Produktion wie "Buchstaben Battle", die im Jahr zuvor noch viele Minuten füllte.

Produzierte Minuten 2022 Vergleich zu 2021 Filmpool Entertainment 51.300 +3% ITV Studios Germany 31.737 -17% Warner Bros. ITVP 31.710 -4% Constantin Entertainment 26.932 +33% Janus Productions 25.793 -8% Endemol Shine Germany 25.657 +13% UFA Serial Drama 24.424 +9% RedSeven Entertainment 22.297 +4% UFA Show & Factual 21.249 -42% Fernsehmacher 16.136 +73%

Quelle: Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern in 2021 und 2022", durchgeführt von Goldmedia GmbH Strategy Consulting & Hamburg Media School im Auftrag der Staatskanzlei des Landes NRW

Massive Zuwächse weist die Studie für Constantin Entertainment (die Rückkehr der Gerichtsshows lässt grüßen) und die Fernsehmacher (hier kam etwa zwischenzeitlich das "Familien-Kochduell" hinzu) aus. Den stärksten Rückgang verzeichnete der Studie zufolge UFA Show & Factual, denen nicht nur das "Supertalent" als große Abendproduktion abhanden kam, sondern auch ein Daytime-Format wie "Die Superhändler", das durch die tägliche Ausstrahlung für ein recht hohes Volumen verantwortlich war. Janus Productions, das zwar weniger produzierte als im Vorjahr, aber sich als unabhängige Produktionsfirma auf einem mehr als beachtlichen fünften Platz hält.

Neuer Spitzenreiter im Konzernranking ist Banijay

Filmpool Entertainment sorgte maßgeblich dafür, dass All3Media im Ranking nach Produktionsgruppen das Feld 2020 noch mit deutlichem Vorsprung anführte, das hat sich 2021 und 2022 geändert. Während 2021 UFA nach vorne preschte, erklomm 2022 nach dem deutlichen Rücksetzer für UFA Show & Factual neu Banijay den Spitzenthron. Die gesamte Gruppe produzierte 2022 so viele Minuten wie in keinem Jahr zuvor, vor allem bei Banijay Productions Germany und Endemol Shine ging's nach oben, während Good Times etwas weniger Output lieferte.

Den größten Zuwachs verzeichnete Constantin Film, hier getrieben wie schon ausgeführt von einem deutlichen Zuwachs bei Constantin Entertainment, das hinter Produktionen wie "K11", "Shopping Queen", "Genial daneben" oder eben der wiederbelebten Gerichtsshow "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" steht. Ebenfalls Zuwächse gab's für die Produktionsfirmen von ProSiebenSat.1 und der RTL-Gruppe (wobei UFA hier einzeln betrachtet wird).

Ranking auf Konzern-Basis

Produzierte Minuten 2022 Vergleich zu 2021 Banijay 56.281 +7% All3Media Deutschland 55.766 +0% UFA 49.100 -23% ITV 45.292 -17% Warner Bros. 31.977 -4% Constantin Film 30.548 +28% RTL-Gruppe 28.149 +4% Janus Film 25.793 -8% ProSiebenSat.1 25.050 +11% ZDF Studios 24.939 +4%

Quelle: Studie "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern in 2021 und 2022", durchgeführt von Goldmedia GmbH Strategy Consulting & Hamburg Media School im Auftrag der Staatskanzlei des Landes NRW