am 24.10.2023 - 15:21 Uhr

Mit ihrer Berichterstattung aus der Ukraine machte sich Katrin Eigendorf in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder von sich reden. Nun steigt die ZDF-Reporterin zur Internationalen Sonderkorrespondentin auf, wie Eigendorf am Dienstag via X, vormals Twitter, bekanntgab.

Auf diese Weise soll sich Eigendorf in Zukunft "noch intensiver um Berichterstattung aus Krisen- und Konfliktgebieten kümmern", wie ein ZDF-Sprecher gegenüber DWDL.de erklärte. Derzeit berichtet sie für den öffentlich-rechtlichen Sender aus Israel. "Ein Land, dem ich mich eng verbunden fühle", wie Eigendorf schreibt.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zu DWDL.de: "Das ZDF setzt damit einen Akzent für eine vertiefende und nachhaltige Berichterstattung über Konflikte und deren Folgen, insbesondere im 'Auslandsjournal'."

Schon seit 1999 arbeitet Katrin Eigendorf für das ZDF, zunächst als Reporterin in der damaligen Hauptredaktion Außenpolitik. Später war sie Korrespondentin im Studio Moskau, seit 2018 gehört sie dem Reporterpool der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles mit Berichterstattungs-Schwerpunkten in Afghanistan, der Ukraine, Russland, Libanon, Irak und Türkei an.

Für ihre Arbeit wurde Eigendorf in der Vergangenheit unter anderem mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.