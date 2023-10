Die ARD hat die Veröffentlichung der Musik-Dokureihe "Echt - unsere Jugend" angekündigt. Die dokumentarische Coming-of-Age-Trilogie ist ab dem 23. November in der ARD-Mediathek zu sehen. Inhaltlich geht es dabei um die Bandmitglieder Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi - sowie ihren Weg. Von der gemeinsamen Jugend bis hin zum Erwachsenwerden und ihre verschiedenen Stationen mit Echt.

Das Besondere an dem Projekt: Hinter der Doku stehen die fünf Bandmitglieder selbst. Rund 20 Jahre nach ihrer Trennung haben sich die Männer gefragt, ob sie noch einmal bei einem Projekt zusammenarbeiten wollen und können. Daraus entstanden sind keine neuen Songs oder eine Comeback-Tour - sondern diese Doku. Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi haben sich dazu entschieden, bislang nie veröffentlichte, private Aufnahmen aus ihrer Bandzeit dokumentarisch aufzuarbeiten.

Kopf des Projekts ist, wie schon damals in der Band, Kim Frank. Der ehemalige Sänger von Echt ist inzwischen Autor und Filmemacher. Er hat aus den rund 240 Stunden Videomaterial die drei Folgen geschnitten und produziert. "Er [Kim Frank, Anm.] gibt mit den Filmen intime Einblicke in ihre Träume und Ängste, die erste große Liebe und Skandale, Freundschaft und Depressionen, das Popstar-Leben und Panikattacken", heißt es in einer Mitteilung der ARD zur Reihe. In den Filmen agiert Frank als Erzähler.

Das erste Album von Echt erschien im Jahr 1998, es folgten zwei weitere Platten. Zu den bekanntesten Songs der Band gehören "Du trägst keine Liebe in Dir", "Weinst Du" oder auch "Junimond". "Echt - unsere Jugend" ist eine Koproduktion im Auftrag von SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, RBB, BR und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit Echt.