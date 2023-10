Mit ihrem YouTube-Kanal "Brotatos" erreichen Lars, genannt "Holzi", und Lucas, genannt "Spidey", wöchentlich hunderttausende Abrufe. Nun hat die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71, bei der die beiden Creators unter Vertrag stehen, ein neues Format mit ihnen entwickelt, das ab dem 1. Dezember kostenlos bei Joyn zum Abruf bereitstehen wird.

Unter dem Titel "FC Brotatos - Kicker im Kreiligafieber" ist eine zwölfteilige Reality-Doku entstanden, die den FC Polizei SV Düsseldorf II eine Saison lang auf seinem Weg zum heiß ersehnten Aufstieg begleitet. Dabei soll es auch um die Frage gehen, was eine Niederlage mit einer Freundschaft macht und was eigentlich die Freundinnen sagen, dass die Spieler sonntags nie Zeit für sie haben.

"'FC Brotatos' ist ein schönes Beispiel, auch für die immer engere Zusammenarbeit mit Joyn unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group", so Thomas Spiller, SVP Content, Media & Platform Partnerships bei Studio71. "Unsere YouTuber profitieren von der Auswertung ihrer Doku auf Joyn und können so ihre Reichweite ausbauen. Später können sie die Inhalte auf ihren eigenen Kanälen verwerten, wo wir sie mit Studio71 eng begleiten. Joyn bekommt frischen Content, der auf der Plattform Premiere feiert. Das ist eine Win-Win-Situation für Streaming-Plattform und Creator."

Thomas Münzner, VP Content bei Joyn: "Wir freuen uns, mit Studio71 in Zukunft noch enger an gemeinsamen Lizenz-Produktionen zu arbeiten, die sowohl für Creator als auch für Joyn einen Mehrwert bieten." Zugleich hofft er, mit dem Format sowohl YouTube-Fans von "Holzi" und "Spidey" als auch Fußballfans aller Altersklassen" ansprechen zu können, "die sich hoffentlich am turbulenten Treiben der sympathischen Vollblutfußballer in der Kreisliga erfreuen", so Münzner.