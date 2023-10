Der Streamingdienst Joyn soll künftig bekanntlich ein breiteres Publikum ansprechen als bislang, schaffen will man das ganz offenkundig auch durch eine Reihe von neuen Reality-Formaten. Dazu zählt auch das neue "Forsthaus Rampensau", das, wie jetzt bekannt wurde, am 8. Dezember startet. Insgesamt sieben Folgen hat man von der Madame Zheng Production GmbH produzieren lassen.

Die veränderte Strategie von Joyn lässt sich auch am Cast von "Forsthaus Rampensau" ablesen. Drei von insgesamt neun Promi-Paaren, die sich eine Zeit lang in einem alten Forsthaus filmen lassen, hat Joyn nun bekanntgegeben. Mit dabei sind mit Erkan und Stefan zwei Persönlichkeiten, die bislang noch gar nicht im Reality-TV in Erscheinung getreten sind. Dazu kommen Jasmin Herren und ihr Lebenspartner Philipp Bender sowie Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj. Die sechs weiteren Promi-Paare wird Joyn zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen.

Bislang ist Joyn auf eine sehr junge Zielgruppe ausgerichtet, etliche Formate und Events mit Influencerinnen und Influencern belegen das. Auch durch "Forsthaus Rampensau" will man nun breiter werden und mehr Menschen ansprechen. Da macht es Sinn, Promis für ein Reality-Format zu wählen, die auch einer größeren Masse bekannt sind. Im Falle von Jasmin Herren und Gina-Lisa Lohfink setzt man auf bekanntes und bewährtes Reality-Personal. Erkan und Stefan sind deshalb so interessant, weil sie bekannte Namen sind - bislang aber so gar nicht in Reality-Formaten zu sehen waren.

"Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre. Doch die Neugierde hat gesiegt. Wir freuen uns auf gute Laune, Humor und Esprit im ‘Forsthaus Rampensau’ - das ist das, was uns Freude macht", sagen Erkan und Stefan aka John Friedmann und Florian Simbeck. "Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen."

Bei "Forsthaus Rampensau" handelt es sich um eine Adaption der österreichischen Sendung mit dem gleichen Titel. Im vergangenen Jahr lief die erste Staffel bei ATV und überraschte mit guten Quoten, "Forsthaus Rampensau" war damals der erfolgreichste Neustart seit vielen Jahren für den Privatsender. Die zweite Staffel der Reality-Sendung ist gerade erst gestartet und holt bislang erneut gute Quoten, auch wenn die Reichweiten zurückgegangen sind. Die Österreich-Version der Show ist aktuell auch auf Joyn zu finden - nach Unternehmensangaben erzielt sie dort in Deutschland und Österreich Video Views im "Millionenbereich".