Die TV-Show "Schlag den Besten" erhält trotz ihres recht jungen Alters nun schon die nächste Konzeptänderung. In den ersten beiden Staffeln traten bei ProSieben Normalos gegeneinander an und das Spielprinzip ähnelte im Wesentlichen dem von "Schlag den Star". Staffel drei im vergangenen Jahr war dann anders aufgebaut: Eine Person spielte darin gegen eine Reihe von unterschiedlichen Personen, die er oder sie sich aussuchen konnte. Gewann die Person, ging es für sie weiter. Bei einer Niederlage setzte der Gegner bzw. die Gegnerin die Show fort.

Vor wenigen Monaten hatte RTL angekündigt, mit "Blamieren oder Kassieren" und eben auch "Schlag den Besten" zwei Shows aus der Schmiede von Stefan Raab zum Sender zu holen. Damals gab man auch bereits bekannt, dass bei "Schlag den Besten" künftig Promis zu sehen sein werden. Aufgrund der anstehenden Aufzeichnungen Anfang Dezember hat man sich nun in die Karten schauen lassen und verraten, wie genau das Konzept aussehen wird.

In den vier Ausgaben der Show, die im Frühjahr 2024 zu sehen sein werden, treten jeweils elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander an. Dabei sind nach Angaben des Senders sportliches Geschick und Köpfchen gefragt, es geht um 10.000 Euro pro Runde. Der Sieger oder die Siegerin eines Spiels steht vor jedem neuen Spiel vor einer Entscheidung: Weiterzocken oder das erspielte Geld mit nach Hause nehmen? In der letzten Ausgabe kommt es dann zum großen Showdown: Die beiden besten Prominenten der Staffel spielen im um den Staffel-Jackpot. Moderiert wird die Spielshow von Elton.

Im Falle von "Blamieren oder Kassieren" hat sich die Neuauflage für RTL bislang gelohnt, die kurzen Ausgaben der Spielshow vor den Europa-League-Partien holen am Donnerstagabend gute Quoten. Bei Banijay bzw. Brainpool und Raab TV kam es zuletzt allerdings zum großen Knall: Der Medienkonzern und Stefan Raab gehen künftig getrennte Wege. Ob das auch Auswirkungen auf die Umsetzung von "Schlag den Besten" hat, wird sich erst noch zeigen müssen.