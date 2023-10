am 18.10.2023 - 21:29 Uhr

Ein klarer Schnitt, denn die Produktionsfirma behält nach Ende der Zusammenarbeit zum Jahreswechsel alle Rechte an sämtlichen von Raab in den vergangenen 25 Jahren erdachten TV-Formate wie „TV total“, „Schlag den Star“ und Events wie „Turmspringen“ und „Wok WM“ sowie die kürzlich erst neu an RTL verkauften Formate „Schlag den Besten“ und „Blamieren oder Kassieren“.

Diese Formate werden künftig unter dem Label Brainpool produziert. Bei „Schlag den Star“ war aufmerksamen Zuschauerinnen und Zuschauern zuletzt schon aufgefallen, dass nicht mehr Raab TV sondern Brainpool als Produktionsfirma genannt wurde. Jetzt ist auch klar warum. Alle laufenden Produktionen aus der Zusammenarbeit, darunter die von Sebastian Pufpaff und Elton moderierten Sendungen, sollen wie gewohnt weiterlaufen.

Und das weiter unter der Leitung von Executive Producer Adrian Stumpf und Creative Director und Headwriter Florian Göbelsauch von den Teams, die auch bislang an den Formaten gearbeitet und deren Entwicklung sowie Umsetzung verantwortet haben, wie Banijay Germany auf Anfrage mitteilt. Brainpool behält auch die Rechte am Katalog produzierter Programme mit mehr als 4000 Programmstunden aus den vergangenen zwanzig Jahren.

Weiter erklärt Wolter zur Trennung: "Diesen Schatz werden wir nun gemeinsam mit unseren Partnern und dem starken Team auswerten und weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen der Raab TV nun Brainpool in das nächste Kapitel zu führen. Wir werden uns Raabs Erbe würdig erweisen und freundschaftlich verbunden bleiben."