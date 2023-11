Sophia-Thomalla-Festspiele bei RTL+ im November: Der Streamingdienst von RTL Deutschland hat angekündigt, schon bald eine eigenproduzierte Reportage mit der Moderatorin zu zeigen. Der Film mit dem Titel "Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla" ist ab dem 15. November auf der Plattform verfügbar.

Um herauszufinden, wie es ist, wenn jede Alltagsbewegung eine Qual ist und welche Auswirkungen starke Schmerzmittel auf Geist und Körper haben, wagt Thomalla ein Experiment. Durch schmerzsimulierende Hilfsmittel wird sie im Rahmen der Reportage selbst zur Patientin. Wie viel Lebensqualität durch ständiges Schmerzleiden verloren geht, erfährt die Moderatorin darüber hinaus durch die Schicksale zweier Frauen. Nach Verletzungen sind sie arbeitsunfähig und opiatabhängig. Mit Hilfe von Thomalla sagen sie der Tablettensucht den Kampf an.

Sophia Thomalla wird aber auch im Rahmen von "Are You The One?" wieder bei RTL+ zu sehen sein, sie führt ab dem 16. November durch die mittlerweile fünfte Staffel der Reality-Datingshow. 20 neue Ausgaben hat RTL Studios produziert, erneut sind darin 20 Singles auf der Suche nach dem "Perfect Match". Erstmals in dieser Staffel gibt es gleich zwei Nachrückerinnen, die während der Staffel zur Gruppe hinzustoßen. Und wie immer gilt: Nur wenn am Ende alle Lichter leuchten, gewinnen alle gemeinsam 200.000 Euro.

RTL+ lässt Reality-Fans damit kaum Zeit zum Durchatmen: Erst Mitte August war die dritte Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" gestartet. Das ist die gleiche Sendung wie "Are You The One?", nur mit einem mehr oder weniger bekannten Cast. Hier war die letzte Ausgabe gerade erst zu sehen, ein Wiedersehen ist am heutigen 2. November veröffentlicht worden.