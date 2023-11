Anfang Dezember wird in den Bavaria Studios eine weitere Folge von "Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow" aufgezeichnet. Dass die Produktion auch in diesem Jahr wieder im ZDF laufen soll, hat die ZDF-Pressestelle gegenüber DWDL.de bestätigt. Ausgestrahlt werden soll sie am Dienstag, den 19. Dezember, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr - und damit auf einem neuen Sendeplatz. Sowohl 2021 als auch 2022 lief "Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow" am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden je um die zehn Prozent Marktanteil generiert, insgesamt waren rund vier und knapp 3,7 Millionen Personen dabei.

Der bisherige Sendeplatz am 25. Dezember war dieses Jahr nicht möglich, weil dort wieder die "Helene Fischer Show" zu sehen sein wird. Sie kehrt nach einer dreijährigen Pause (2020 lief nur ein Best-of) zurück ins Programm der Mainzer. Im Sommer hatte die Sängerin im Rahmen ihrer Tour das Comeback der Show nach der Corona-Pause bestätigt. Damals sagte sie auf der Bühne: "Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die 'Helene Fischer Show' endlich gibt. Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen."

Knapp sechs Millionen Menschen sahen die "Helene Fischer Show" an Weihnachten im Jahr 2019. Bei den Jungen lag der Marktanteil damals bei starken 18 Prozent. Und so wird "Dalli Dalli" in diesem Jahr also weichen müssen. Zurückgekehrt war "Dalli Dalli" im späten Frühjahr 2021, damals anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Weil damals an die sechs Millionen Menschen zuschauten, wurde das Format als Fischer-Ersatz an Weihnachten fortgesetzt.

Update (17:50 Uhr): Wir haben den konkreten Sendetermin im Text ergänzt.