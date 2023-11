Das ZDF wird die beiden Folgen des neuen Nostalgie-Formats "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!" rund um den Jahreswechsel ausstrahlen. Zu sehen gibt es die Show auf dem Sendeplatz der "heute-show": Die erste Ausgabe läuft am Freitag, den 29. Dezember um 22:30 Uhr, eine Woche später folgt eine weitere Ausgabe.

In dem neuen Format blicken Oliver Welke und Bastian Pastewka auf 60 Jahre deutsche Fernsehgeschichte zurück und lassen sich darin mit überraschenden Ausschnitten konfrontieren. "Viele Schätze der Fernsehunterhaltung und Berichterstattung landen schon nach kurzer Zeit im Archiv oder in den Tiefen der Mediatheken. Nicht alles hat das Potential, zum Kult zu werden, sollte jedoch nicht ganz in Vergessenheit geraten", heißt es in der Beschreibung der Sendung. In der Premieren-Folge wird Olaf Schubert mit dabei sein, für die zweite Folge hat sich Torsten Sträter als Gast angesagt.

Produziert wird "Welke & Pastewka", ebenso wie die "heute-show", von Prime Productions. Fans der "heute-show" müssen übrigens auch zwischen den Jahren nicht auf die Nachrichten-Satire verzichten: Im Anschluss an die Premiere von "Welke & Pastewka" zeigt das ZDF um 23:15 Uhr nämlich noch ein "heute-show" spezial mit Lutz van der Horst und Bastian Fabian Köster, in dem die beiden auf das Jahr 2023 zurückblicken.

Ab 0:05 Uhr folgt zudem noch ein 15-minütiges "heute-show History" mit Valerie Niehaus: Unter dem Titel "Oh Mann, ... 60 Jahre Frauen im ZDF" kommentiert Valerie Niehaus den runden Sendergeburtstag aus der Perspektive der Frauen - "satirisch-liebevoll", wie es heißt.