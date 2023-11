Die Gesamtsituation ist herausfordernd genug, da braucht es kein zusätzliches Drama. Kein Wunder also, dass am Mittwochmorgen vielfach von einem Aufatmen die Rede war, als die Belegschaft von RTL Deutschland über die Entscheidungen von Bertelsmann- sowie RTL Group-CEO Thomas Rabe informiert wurde. Der hatte im August 2022 auch noch die Führung von RTL Deutschland übernommen und wollte ursprünglich binnen eines Jahres eine neue Führungspersönlichkeit gefunden haben.

Dass es nun doch etwas länger dauerte, wird kaum jemanden stören in Köln-Deutz. Viel wichtiger ist der Belegschaft das Signal von Kontinuität: Mit Stephan Schmitter steigt der nicht nur hausintern schon lange als Favorit gehandelte Kandidat zum 1. Januar 2024 zum CEO von RTL Deutschland auf. Zuletzt war er schon Mitglied der Geschäftsführung und Chief Content Officer und hat als solcher mit der Berufung von Programmgeschäftsführerin Inga Leschek einen Kurs für die Kernmarken RTL und RTL+ eingeschlagen, der nun fortgeführt werden kann. Matthias Dang, zuletzt Co-CEO neben Rabe, bleibt weiterhin in der Geschäftsführung.

© Bertelsmann Thomas Rabe

"Ich bin überzeugt, dass wir alles haben, um die Transformation unserer Geschäfte weiterhin mit großer Geschwindigkeit und aus einer Position der Stärke zu gestalten: führende Marken in allen Gattungen, die die Menschen in Deutschland bewegen und begeistern sowie großartige Kolleginnen und Kollegen voll kreativer Power", sagte Schmitter nun über seine neue Aufgabe als CEO von RTL Deutschland. "Und wir haben den Mut, in einem intensiven Wettbewerb die entscheidenden Akzente zu setzen. Dafür haben wir in der Geschäftsführung in den vergangenen Monaten eine klare Strategie erarbeitet, die wir mit aller Kraft und Leidenschaft umsetzen werden."

Ab Januar setzt sich die Geschäftsführung von RTL Deutschland damit aus Stephan Schmitter (CEO), Matthias Dang (Chief Commercial, Technology and Data Officer), Andreas Fischer (Chief Operating Officer) und Ingrid Heisserer (Chief Financial Officer & Chief Human Resources Officer) zusammen.

Seit 20 Jahren bei RTL

Schmitters Berufung an die Spitze von RTL Deutschland fällt im kommenden Jahr mit einem Jubiläum zusammen: 2004 kam er als Geschäftsführer des Berliner Radiosenders 105’5 Spreeradio zur RTL Group. Im Januar 2018 wurde er zunächst CEO von RTL Radio Deutschland, er ehe ein Jahr später zusätzlich die Funktion als Head of Audio der damaligen Mediengruppe RTL Deutschland übernahm.

Danach ging sein Aufstieg schnell weiter: Im September 2020 wurde Stephan Schmitter zusätzlich einer der Geschäftsführer der damaligen infoNetwork bevor er im Februar 2021 der Geschäftsführer der neu gegründeten RTL News wurde. Mit der Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr übernahm Stephan Schmitter im Januar 2022 die Funktion des Chief Journalistic Content Officer von RTL Deutschland, bevor er im November 2022 in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen wurde. Als Geschäftsführer Programm verantwortet er seitdem sämtliche Inhalte und Marken von RTL Deutschland.