Schauspielerin Christiane Pearce-Blumhoff ist im Alter von 81 Jahren in München eines natürlichen Todes gestorben, wie ihre Familie nun bestätigte. "Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben", heißt es in einem Nachruf. Sohn Simon Pearce schrieb einige Zeilen des Abschieds auf Facebook.



"Dein Gerechtigkeitssinn und deine positive, unvoreingenommene Art auf Menschen zuzugehen habe ich immer bewundert. 'Für mich ist jeder erstmal nett und er muss mir erstmal beweisen, dass er ein Arschloch ist" - das war dein Credo', formulierte es Pearce. Und fuhr fort: "Jeden Widerstand, der sich dir in deinem Leben in den Weg stellte, hast du mit deiner unbändigen Kraft bewältigt und bist daran gewachsen. Ich könnte so viel über dich schreiben, aber du sollst jetzt tanzen."



Pearce-Blumhoff spielte seit den 60ern und bis 2022 in zahlreichen Film-, Serien- und Fernseh-Produktionen mit. Ab 1987 war sie etwa Teil der "Weißblauen Geschichten", sie mischte bei "Peter Steiners Theaterstadl" ebenso mit wie in den 90ern in mehr als 40 Folgen von "Zum Stanglwirt". Zuletzt trat sie unter anderem in "SchleichFernsehen" und der BR-Daily "Dahoam is Dahoam" auf.