am 15.11.2023 - 12:35 Uhr

Die Gesamtkonferenz der Medienanstalten (GK) hat Eva Flecken, die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Mittwoch zur neuen Vorsitzenden Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) gewählt. Die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg folgt somit auf Wolfgang Kreißig. Ihre Amtszeit beginnt im Januar 2024 und endet im Dezember 2025. Bevor Flecken zur mabb ging, arbeitete sie unter anderem bei Sky Deutschland.

"Die Vorsitzzeit von Herrn Dr. Kreißig war von Anfang an geprägt durch eine Reihe von außergewöhnlichen Krisen und Umbrüchen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Medienbranche. Herr Dr. Kreißig hat in diesen Zeiten großer Unsicherheiten mit intensivem Dialog und pragmatischen Lösungen für Stabilität und Verlässlichkeit in der Branche gesorgt", sagte Albrecht Bähr, Vorsitzender der Gremenvorsitzendenkonferenz und der GK.

Er habe die Medienaufsicht auch intern auch komplexe Veränderungsprozesse navigiert. An anderer Stelle wird Kreißig Nachfolger von Flecken: Als Mitglied der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) sowie im Fachausschuss Regulierung.

Bähr nannte Flecken eine "ausgewiesene Expertin für Medienpolitik und -regulierung." Die zwei Vorsitzenden der Fachausschüsse wurden zu den stellvertretenden Vorsitzenden gewählt: Thorsten Schmiege (Ausschuss Infrastruktur und Innovation) sowie Christian Krebs (Regulierung). Wiedergewählt wurden ebenfalls Martin Heine, Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt als Haushaltsbeauftragter, Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW als Beauftragter für Europa und Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt als Beauftragter für Medienkompetenz. Ruth Meyer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland, ist künftig verantwortlich für den Themembereich KI.