am 15.11.2023 - 14:26 Uhr

Nur enttäuschende Marktanteile sicherte sich der erste "Balko Teneriffa"-Film im Frühjahr 2022 an einem Donnerstagabend bei RTL. Mit nur etwas mehr als fünf Prozent bei den klassisch Umworbenen war die Produktion ein klarer Flop. Ein zweiter Film wurde dennoch nahezu unmittelbar nach der Ausstrahlung, nämlich im Mai 2022, produziert. Und nun eineinhalb Jahre später gibt es das Ergebnis auch zu sehen: Im linearen RTL-Programm läuft er kommende Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag gut versteckt um 3:20 Uhr. Ab kommenden Dienstag ist der Krimi zudem auch auf RTL+ zu finden.

Der Hintergrund: Felicitas Vater ist Bauunternehmer und will auf einem Waldstück ein 5-Sterne-Resort errichten. Dieses Waldstück wird jedoch von Umweltaktivistinnen und -aktivisten besetzt und einer der Anführer ist niemand anderes als Felicitas Freund Timo. Balko und Krapp nehmen den Fall an, auch wenn Balko sich als ersten Fall etwas Spektakuläreres gewünscht hätte. Doch spektakulärer wird es, als ihre Ermittlungen sie in das Camp führen. Denn dort finden sie Timos besten Freund Karl (Alex Falcon) erschlagen auf.





Regie führt Félix Koch nach dem Drehbuch von Robert Dannenberg und Stefan Scheich. In den Hauptrollen sind Jochen Horst und Ludger Pistor zu sehen. Ein linearer Sendetermin für "Balko Teneriffa: Mord im Paradies" wurde noch nicht kommuniziert.