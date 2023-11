"Endlos. Zeitlos. Kostenlos" - So lautet der neue Claim des FAST-Anbieters Pluto TV, der damit sein bisheriger Motto "Stream now. Pay never" ablöst, das global im Einsatz war. Der neue Claim gilt nun nur für den deutschsprachigen Raum. Pünktlich zur Einführung des Claims hat Pluto TV auch eine neue Markenkampagne aufgesetzt, in der man mit dem Slogan "Stream dich durch Raum und Zeit" Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu aufruft, in das Streaming-Universum der Plattform einzutauchen.

Im Zentrum der Kampagne stehen die sogenannten "Plutonauts" – also Popkultur-Fans, die sich durch TV-Shows aus den 90ern und 2000er Jahren sowie aktuelle Sport- und Unterhaltungsangebote streamen. In einem 30-sekündigen TV-Spot geht’s beispielsweise um Formate wie "Star Trek", "South Park" oder auch "Hausmeister Krause" sowie Sport-Highlights, die die Userinnen und User über einen DAZN-Channel auf Pluto TV sehen können.

Video: Neue PlutoTV-Kampagne To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pluto TV setzt nach eigenen Angaben auf eine breit angelegte Cross-Channel-Kampagne mit TV-Spots, Out-of-Home-Werbung, digitalen Spots und Bannern, Social Media sowie Printanzeigen und Audiowerbung in Podcasts und Radio. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Jung von Matt Nerd für den deutschsprachigen Markt entwickelt. "Die Plutonauts nehmen uns alle mit in das spannende und vielfältige Universum von Pluto TV. Der Klick auf die Fernbedienung zeigt, wie einfach es ist, kostenlos in unser Angebot einzutauchen. Die über 150 kuratierten Sender von Pluto TV bieten ein unheimlich breites Angebot aus Filmen, Serien, Reality-TV, Dokumentationen und Liveübertragungen. So entdecken alte und neue Zuschauer*innen, was Pluto TV alles zu bieten hat", sagt Christian Hauke, Vice President Marketing Streaming Northern & Central Europe bei Paramount.

Und André Price, Kreativgeschäftsführer und Mitgesellschafter von Jung von Matt Nerd, ergänzt: "Die Serien und Filme auf Pluto TV sind Ikonen der Popkultur und Fandom-Communities. Für die Helden und Heldinnen der Jugend zu arbeiten, erfüllt uns mit großer Liebe und Leidenschaft. Dass wir dabei auch noch einer der ersten Agenturen aus Deutschland sein können, die mit Digital Stages wie in Hollywood arbeiten dürfen, lässt das Nerd Herz höher schlagen!"