Nicht unbedingt im Guten hatten sich die Wege von Hugo Egon Balder und seinem langjährigen Sender Sat.1 im Jahr 2021 getrennt. "Sat.1 hat sich in den vergangenen Jahren als ziemlich beratungsresistent erwiesen", sagte Balder damals unter anderem. Auch Sätze wie "der Laden wird permanent in die Grütze gefahren", waren damals von ihm zu vernehmen. Als ein Hauptproblem machte er auch die ständigen Wechsel an der Senderspitze aus. Gesagt hatte er all das einige Wochen nachdem Daniel Rosemann den Sender übernommen hatte. Die weitere Geschichte ist bekannt: Inzwischen läuft "Genial Daneben" bei RTLzwei – nach guter erster Staffel ist eine weitere Runde bereits fix.

Daniel Rosemann ist seit diesem Monat nicht mehr Senderchef von Sat.1 – und "Genial Daneben" wird in Kürze auch wieder in Sat.1 zu sehen sein. Nicht mit neuen Folgen, sondern als Re-Run. Ab dem 7. Dezember sollen Episoden aus dem Jahr 2021 als Lead-Out von "Das 1% Quiz" dienen. Sie laufen entsprechend nach 22:20 Uhr. Und auch am späten Freitagabend, also nach 23:30 Uhr, ist "Genial Daneben" im Sat.1-Programmplan zu finden. Zuletzt hatte Sat.1 die Comedysendung im Sommer 2022 in der Late-Prime eingesetzt. 2023 lief bis dato noch gar keine Wiederholung des Programms.



Dass diese Sendeplätze überhaupt frei sind, hängt mit einer kleinen "Promi Big Brother"-Überraschung zusammen. Die Reality-Show wird in diesem Jahr kürzer laufen als in den vergangenen drei Jahren. Seit 2020 hatte Sat.1 die Show auf drei bzw. knapp drei Wochen ausgedehnt. Nun bekommt die Show wieder die Dauer, die man in den ersten sieben Staffeln gewohnt war. Exakt zwei Wochen nach der großen Auftakt-Sendung wird eine Siegerin oder ein Sieger gekürt. Somit wird Sat.1 also 15 Live-Shows ausstrahlen.

Das Finale ist für Montag, 4. Dezember zur besten Sendezeit vorgesehen. Ab 23:35 Uhr schließt sich an diesem Abend dann auch die letzte "Late Night Show" rund um das Geschehen im Haus an. Sat.1 startet die Reality-Show am 20. November, der Einzug der Teilnehmenden findet derweil schon am 18. November statt und kann im Livestream bei Joyn beobachtet werden.