Im Rahmen der Special Olympics ist Monica Lierhaus im Sommer einige Male bei RTL zu sehen gewesen. Einmalig moderierte sie den Sportblock bei "RTL Aktuell", bei "Punkt 12" war sie in einer Wochenserie zu sehen und auch bei einem Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gehörte sie zum On-Air-Team. Danach wurde es aber still um das Engagement der Sportjournalistin bei RTL, was Zweifel an der Langfristigkeit der Zusammenarbeit aufkommen ließ.

Doch nun hat RTL bestätigt, dass Monica Lierhaus schon bald wieder im Programm zu sehen sein wird - und das nicht nur einmalig. So wird die Journalistin künftig regelmäßig den Sportblock bei "RTL Aktuell" moderieren, erstmals am Samstag, den 25. November. Einen Tag später wird Lierhaus erneut den Sport in der RTL-Nachrichtensendung präsentieren. Regelmäßig wieder als Sportmoderatorin tätig zu sein, fühle sich "wunderbar" an, sagt Lierhaus in einem von RTL verbreiteten Interview. "Ich habe immer am liebsten live gearbeitet. Das ist viel spannender als Aufzeichnungen, da jederzeit etwas passieren kann."

Die Sportmoderationen im Rahmen von "RTL Aktuell" sind aber nicht das einzige Betätigungsfeld von Monica Lierhaus beim Privatsender. So hat RTL angekündigt, dass Lierhaus künftig auch im Umfeld der DFB-Länderspiele im Einsatz sein soll. Erstmals bereits am kommenden Wochenende, wenn das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Türkei ansteht. Lierhaus steht dann zwar nicht auf dem Rasen, hat aber dennoch einen spannenden Job. Sie hat im Rahmen der Erweiterung der Hall of Fame des deutschen Fußballs Uli Hoeneß zum exklusiven Interview getroffen, RTL zeigt eine Zusammenfassung der Veranstaltung und des Gesprächs im Anschluss an die Partie.