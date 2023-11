Nach 85 Ausgaben macht Helmut Schleich Schluss mit seinem Format "SchleichFernsehen" (BR). Die ab 30. November gesendete Folge (linear zu sehen ab 21 Uhr) soll zugleich die Abschiedsvorstellung sein. BR-Unterhaltungschefin Iris Mayerhofer sagte dazu: "Wir respektieren den Wunsch von Helmut Schleich, sich aktuell auf die Bühne zu konzentrieren. Kabarett, zumal politisches, gesellschaftlich relevantes Kabarett, ist harte Arbeit, die leicht aussehen muss." Sie bekräftigte zudem, dass Schleich die Tür zum BR "immer offen" stehen werde und zeigte sich erfreut, dass er dem BR-Hörfunk mit einer wöchentlichen Kolumne bei Bayern2 erhalten bleibe.

Das Programm lief erstmals im Jahr 2011. Zuletzt wurden pro Jahr zumeist sieben Folgen gesendet. Vor rund zwei Jahren sorgte seine Sendung für einen größeren Aufschrei. Er war damals wieder als seine Figur Maxwell Strauß zu sehen: Die von ihm erfundene Figur ist eben der uneheliche Sohn von Franz Josef Strauß und gleichzeitig Diktator in Afrika - und schwarz. Für die Rolle hat sich Schleich das Gesicht schwarz angemalt - also klassisches Blackfacing betrieben. In sozialen Netzwerken gab es damals viel Kritik. In Folge kam diese Figur in der Sendung nicht mehr vor.

Zuletzt hatte das Format einige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Nach "Münchner Merkur"-Angaben kam es somit dazu, dass das einst erfolgreichste Kabaratt-Format des Bayerischen Fernsehens hinter "Grünwald Freitagscomedy" und auch hinter den "Schlachthof" zurückfiel. Bis 2018 war Christiane Blumhoff, die kürzlich verstarb, Teil des Ensembles des BR-Kabarett-Formats. Eine andere BR-Sendung soll derweil Anfang 2024 wieder zurückkehren: "Ringlstetter". Die bis dato letzte Folge wurde im Juni ausgestrahlt. Nächster Termin für das "Ringlstetter": 8. Februar 2024.