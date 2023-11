Am 29. Dezember, also am letzten Freitag des Jahres, gehen – wie schon seit rund einem halben Jahr bekannt ist – beim ARD-Vormittagsmagazin "Live nach Neun" die Lichter aus. Die letzte Ausgabe, die wie üblich um 9:05 Uhr starten soll, wird nach aktuellem Plan von Anne Willmes und Peter Großmann moderiert. Ab 2024 greift eine leicht andere Vormittags-Struktur im Ersten, nicht zuletzt weil dann das "Mittagsmagazin" nicht erst um 13 Uhr, sondern bereits um 12:10 Uhr beginnt. Somit ist auch klar: Um zwölf Uhr senden Das Erste und das ZDF noch jeweils getrennte Nachrichten, Und davor? Im Grunde kann gesagt werden: Das bisher nach 10 Uhr gesendete Programm läuft einfach etwas früher.

So wird das bisher gegen zehn Uhr gestartete "Verrückt nach Meer" den Slot nach neun Uhr übernehmen. Direkter Nachfolger von "Live nach Neun" werden also Re-Runs der Kreuzfahrt-Doku. Nach einer kurzen "Tagesschau" um kurz vor zehn schließen sich dann Wiederholungen des Showformats "Meister des Alltags" an, künftig ist Moderator Florian Weber wochentags also schon um zehn Uhr zu sehen. Und früher als bisher beginnen auch ein weiteres Ratespiel: "Wer weiß denn sowas?" rutscht etwa am 2. Januar auf 10:30 Uhr. Das "ARD-Buffet", das 2024 in sein letztes Sendejahr gehen wird, soll eine Stunde eher als bisher beginnen: Also schon um 11:15 Uhr.

In Sachen Primetime beginnt das neue Jahr im Ersten äußerst krimi-lastig. So wird es an Neujahr einen neuen "Tatort" zu sehen geben, am 2. Januar schließt sich ein Primetime-Film von "Morden im Norden" an, ehe am 3. Januar "Hubert ohne Staller" ab 20:15 Uhr 90 Minuten lang ermitteln werden. Am Donnerstag, 4. Januar, steht dann der erste von drei neuen "Nord bei Nordwest"-Filmen an.