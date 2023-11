In diesen Wochen und Monaten ist die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, dabei zu ermitteln, wie viel Geld der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der kommenden Beitragsperiode, also ab 2025 braucht, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Die Ermittlung des Bedarfs geschieht unter deutlichem politischen Druck, hatten mehrere Ministerpräsidenten doch schon sehr laut mitgeteilt, einer potentiellen Erhöhung auf keinem Fall zustimmen zu wollen. Damit könnten sie aber (erneut) gegen die Verfassung verstoßen. Passiert ist all das auf Grundlage der derzeit mannigfaltigen Kritik am öffentlich-rechtlichen System.

Um den Rundfunkbeitrag ist zuletzt ein riesiger Streit entbrannt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU hält eine Beitragserhöhung für "nicht vermittelbar." Rudi Hoogvliet (Grüne), Medienstaatssekretär in Baden-Württemberg, hatte indes erst in dieser Woche gesagt: "Diese Vorfestlegung einiger Regierungschefs ist ein politisches Problem. Ich halte das für falsch, da wir weiterhin Vertrauen in die Entscheidung der KEF haben sollten, die eine sehr verantwortungsvolle Arbeit leistet", sagt Hoogvliet und ergänzt: "Um einen solchen medienpolitischen Worst Case zu verhindern, wenn abzusehen ist, dass mehrere Landesparlamente eine Beitragserhöhung ablehnen würden, müssen im Vorfeld Gespräche zwischen der KEF, den Ländern und den Anstalten geführt werden, um Grenzen und Möglichkeiten der Verständigung zu eruieren."