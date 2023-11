Zum Start ins neue Jahr wird das ZDF die nächste Staffel der Donnerstags-Reihe "Der Bergdoktor" zeigen. Anders als in der zurückliegenden Saison, als der Auftakt ausnahmsweise schon kurz vor Silvester stattfand, meldet sich die Produktion mit Hans Sigl in tragender Rolle somit wieder Anfang Januar zurück. Acht Folgen umfasst die anstehende Staffel, die erste davon läuft linear am 4. Januar um 20:15 Uhr.

Philipp Roth schrieb das Buch zur Auftaktfolge, die von Nikolai Müllerschön inszeniert wurde. Der von Sigl gespielte Martin Gruber hat in den 90 Minuten eine harte Nuss zu knacken: Sein Patient Anton Grainer hat seiner Haushaltshilfe gekündigt, soll nun aber, auf Martins Drängen hin, deren Tochter Emmi betreuen. Emmis alleinerziehende Mutter Branka Neumann hatte nach einem Streit mit Anton Grainer einen Mopedunfall. Bei der Untersuchung stellt Dr. Gruber eine Diagnose, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht.



Für eine größere Überraschung sorgt derweil der Sendeplatz der nächsten Folge des ZDF-Samstagskrimis "Kolleginnen". 2022 kamen die ersten beiden Ausgaben des Formats mit Caroline Peters und anderen auf knapp sieben und knapp fünf Millionen zusehende Personen. Der dritte Fall der Sendung, der auf den Namen "Abgetaucht" hören wird, ist nun nicht um 20:15 Uhr zu sehen.

Stattdessen wird er am 30. Dezember nach einem neuen "Ostfriesenkrimi", also um 21:45 Uhr, ausgestrahlt. Ein Sicherheitsbeamter wird in der Villa eines jungen Konzernerben erschossen aufgefunden. Irene Gaup wird an den Wannsee gerufen. Doch von dem Erben Nikolaus Stahl fehlt jede Spur. Christiane Balthasar führte Regie, das Buch schrieben Katrin Goetter, Annette Simon sowie Boris von Sychowski. Sowohl "Ostfriesenwut" als auch "Kolleginnen" sind sieben Tage vor der linearen Premiere in der ZDF Mediathek verfügbar.