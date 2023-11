Ende vergangenen Jahres zeigte RTL eine erste Dokumentation mit dem ehemaligen Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg. "Auf den Spuren der Macht" war er damals in Sachen Wladimir Putin unterwegs. Nun ist eine neue 90 Minuten lange Doku, produziert von i&u und Open Minds Media in Aussicht gestellt worden. "KT Guttenberg – Um Gottes willen? Die Macht der Kirche in Deutschland" geht der Frage nach, wieso die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2022 in Deutschland auf ein Rekordniveau gestiegen ist.