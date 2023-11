Fast 20 Jahre ist es her, dass Christian Ulmen bei ProSieben die britische Serie "My New Best Friend" adaptierte - und mit Uwe Wöllner eine echte Kult-Figur erschuf. Nun legt Ulmen das Format zusammen mit RTL+ neu auf, allerdings mit verändertem Fokus: "Meine neue Freundin" nennt sich die Produktion von Pyjama Pictures, für die auch Ulmen wieder als Uwe Wöllner auf den Bildschirm zurückkehren wird.

Im Fokus steht dagegen - man ahnt es schon - eine Frau: Luisa Charlotte Schulz ("Nightwash") übernimmt die Hauptrolle in dem Versteckte-Kamera-Format. Sie schlüpft in jeder der zunächst sechs Folgen in eine andere kuriose Rolle und verbringt jeweils ein Wochenende mit einem Kandidaten, der die unangenehme Fremde glaubhaft und vor Familie und Freunden als "neue Freundin" ausgeben müssen. Schaffen sie es, winkt ein Gewinn von 10.000 Euro. Die Ausstrahlung erfolgt ab dem 18. Dezember wöchentlich auf RTL+.

"Es reizt mich, dass die Figuren, in die ich schlüpfe, keine soziale Maske haben", sagt Schulz. "Sie sind sehr unangenehme Personen und gerade dadurch entsteht eine Freiheit, die es erlaubt, sich zum Teil unmoralisch daneben oder auch komplett drüber zu benehmen." Und Christian Ulmen erklärt: "Bei 'Meine neue Freundin' ist Luisa Charlotte Schulz drei Tage lang ununterbrochen in ihrer Rolle. Das ist beängstigend - und toll. Und ich weiß, wovon ich spreche!"

"Meine neue Freundin" entsteht unter der Leitung von Carsten Kelber und Executive Producerin Linda Kaiser. Als Producerin zeichnet sich Billie Dünschede und Pascal Biermann als Produktionsleitung verantwortlich. Christian Ulmen wirkt hinter den Kulissen zudem beratend mit.

RTL+ adaptiert "flüssigen Adventskalender"

© RTL / Banijay / Lukas Otte

Unterstützung erhalten Schulz und Sprünken von Gästen wie Clemens Brock, Calvin Kleinen, Marijke Amado, dem Männer-Chor Grüngürtelrosen und Mike Heiter. Produziert wird "Der flüssige Adventskalender" von Banijay Productions Germany.