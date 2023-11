Einst als eigenständiges Unternehmen gegründet von Christian Geyer, der zuvor bei RTL in den 90er Jahren die Medienforschungsabteilung aufbaute, wurde aus dem Marktforschungsinstitut Mediascore über die Jahre ein Unternehmen unter dem Dach von RTL Deutschland, das auch externe Kunden für seine Dienste gewinnen sollte. Damit ist jetzt Schluss. RTL Deutschland beendet das Geschäft für externe Kunden und integriert die verbleibende interne Medienforschung in den hauseigenen Bereich RTL Data.

Dabei ist die jüngste Offensive gerade zwei Jahre her: Im Herbst 2021 erhielt das Medienforschungsinstitut Mediascore mit Like to know nicht nur einen neuen Namen, sondern zog von der Kölner Innenstadt auch rüber nach Köln-Deutz in ein brandneues Teststudio. Auf einer „großzügigen Studiofläche finden sich sowohl multifunktionale Diskussions-, Workshop- und Interviewräume als auch ein Eye Tracking Center mit modernsten Blickregistrierungstechnologien und sogar ein ‚Video-Village‘ bestehend aus 20 Einzelkabinen mit Aktivierungs- und Realtime-Response-Messung“, hieß es vor zwei Jahren zur Investition in Like to know.

Doch das Geschäft lief nicht wie erwartet. Das räumt RTL Deutschland auf DWDL-Anfrage auch relativ offen ein und bestätigt das bevorstehende Aus für die eigenständige Marktforschungstochter. Eine Sprecherin von RTL Deutschland erklärt gegenüber DWDL: „Die People Insights Agency Like to Know, das Teststudio aus dem Bereich RTL Data, wird zum Ende des Jahres aufgelöst und stellt das externe Kundengeschäft ein. Das interne Geschäft wird wie gewohnt weiter bedient, die Marktforschung wird ab 1. Januar 2024 wieder in den Bereich RTL Data integriert.“

Weiter heißt es: „Der Grund für diese Entscheidung ist vor allem die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage sowie die große Konkurrenz von externen Anbietern im Bereich Marktforschung und den dadurch immer niedriger werdenden Preisen in diesem Segment.“ Ob und wenn ja in welchem Umfang durch die Auflösung der eigenständigen Like to Know GmbH auch Arbeitsplätze verloren gehen, ließ RTL Deutschland auf Anfrage offen. Geschäftsführer der Gesellschaft waren zuletzt Matthias Dang und Karin Immenroth, die auch den Bereich RTL Data leitet und dort nun die interne Medienforschung integriert.