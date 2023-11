Am 4. Dezember schließt der diesjährige "Promi Big Brother"-Container in Sat.1 seine Pforten. Dann wird die Siegerin oder der Sieger ermittelt. Nur etwas mehr als eine Woche später kehrt dann aber wieder Leben in die Container, die in Köln Bocklemünd verbaut sind, ein. Am 12. Dezember um zwölf Uhr startet mit "Big Brother Knossi Edition" eine Version des Großen Bruders, die live auf Twitch gestreamt wird. Mit dabei ist dann unter anderem Jens Knossalla, der in der zurückliegenden Staffel, also im Jahr 2022, schon mal "Gast-Einkäufer" im "PBB"-Penny-Markt war. Am Montagabend kehrte er zurück und verriet in der Sat.1-Liveshow: "Wir verlängern auf meinem Twitch-Kanal." Highlight-Clips vom Geschehen will zudem Joyn zeigen.





Derweil hat auch Sat.1 eine zufriedene "Promi Big Brother"-Halbzeitbilanz gezogen. So hat Seven.One Entertainment etwa einen Nutzungszuwachs von "Promi Big Brother"-TV-Inhalten bei Joyn um 77 Prozent errechnet. Henrik Pabst, als Chief Content Officer Seven.One Entertainment Group verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, Sat.1 und ProSieben: "'Promi Big Brother' steht für das perfekte Zusammenspiel unserer Streaming-Plattform Joyn mit Sat.1. Der 24/7-Livestream auf Joyn ergänzt das lineare Programm perfekt. Joyn feiert damit schon jetzt herausragende User- und Abrufzahlen, die unsere Erwartungen übertroffen haben."