Er wollte den "Stars unter der Maske auf die Schliche kommen", wie es vor rund drei Wochen heiß: Alvaro Soler übernahm bisher in der laufenden Staffel von "The Masked Singer" den festen Rateplatz von Rea Garvey und war seitdem an der Seite von Ruth Moschner und wechselnden Rategästen zu sehen. Überraschend hatte Soler nun am Samstag in der dritten Liveshow aber seinen letzten Auftritt. Somit wird erstmals in der deutschen Geschichte der Maskenshow während einer Staffel ein fester Rate-Promi gewechselt.

Wie ProSieben bekannt gab, wird ab der kommenden Show, die am nächsten Wochenende läuft, Rick Kavanian miträsteln. 2022 schepperte er sich als Roboter Rosty bis ins Finale der Show. Und im Frühjahr feierte er sein Debüt als Rategast.



"Ich glaube zu erkennen, wann die Kolleginnen und Kollegen unter der Maske stimmliche Probleme oder Konditionsprobleme haben, wenn es zu heiß wird. Wenn jemand leidet, die Luft ausgeht, zu schnell, zu langsam oder zu hektisch singt. Diesen Stress spüre ich sofort körperlich, sogar über den Bildschirm. Aber fürs Raten hilft das gar nichts", sagt Kavanian im ProSieben-PR-Interview. Wieso Soler nun in den letzten drei Shows dieser Staffel nicht mehr dabei ist, wurde nicht bekannt.

"The Masked Singer" knüpft mit der laufenden Staffel übrigens bei Weitem nicht an die bisherigen Quoten an. Mit im Schnitt 12,7 Prozent fällt der Marktanteilsrückgang deutlich aus wie nie: Im Frühjahr noch holte das Programm über 17, im vergangenen Herbst gar über 19 Prozent. Die Gesamtreichweite liegt aktuell bei rund 0,3 Millionen im Minus. Durchschnittlich 1,7 Millionen Menschen sahen die Shows der laufenden Staffel.