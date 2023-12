Wenn im kommenden Frühjahr, diesen Zeitraum hat zumindest RTL für eine Ausstrahlung genannt, die nächsten Rosen verteilt werden, dann macht das nicht mehr nur ein "Bachelor", sondern zwei. Der Kölner Sender hat umfangreicher an seiner langjährigen Dating-Show geschraubt – und "Die Bachelors" konzipiert. So wird nun "die doppelte Dosis" Gefühle und Dating-Spaß versprochen. Es solle mehr gedatet, mehr geknutscht und mehr gekämpft werden.

Auch der Ablauf ändert sich. Eigentlich wird "Die Bachelors" in Südafrika gedreht, los geht es aber noch in Deutschland. Schon "vor dem großen Abenteuer" dürfen die Single-Männer dort auf Tuchfühlung gehen. Dort soll sich schon herausstellen, aus wem nichts wird. Erst dann reisen die zwei "Bachelors" und 22 Single-Frauen in die Ferne.



Die deutliche Formatänderung lässt sich gut mit Blick auf die jüngsten Quoten erklären. 2023 waren diese in der klassischen Zielgruppe überraschend deutlich in die Knie gegangen. Im Schnitt schauten erstmals weniger als zehn Prozent der Umworbenen zu. 2022 hatte "Der Bachelor" hingegen noch mehr als 14 Prozent eingefahren. Dass in einem Dating-Format mehrere Männer zugleich nach der großen Liebe suchen ist nicht neu; übrigens auch nicht ganz in dieser Situation. So waren es bei (dem wenig erfolgreichen) "Catch the Millionaire" drei Personen, die unter Singles des anderen Geschlechts auswählen konnten.

2023 startete "Der Bachelor" im März – Ähnlich dürfte angesichts des von RTL nun genannten Ausstrahlungszeitraums erneut zu erwarten sein. Bis 2022 startete die Show mit den vielen Rosen im Januar.