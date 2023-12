Zum neuen Jahr kommt es zu einer personellen Veränderung im Morgenprogramm von RTL: Wie der Sender am Montag ankündigte, wird Jan Malte Andresen ab Januar Teil des Moderations-Teams der Frühsendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8". Der 51-Jährige, der in der Vergangenheit auch schon für die "Tagesschau" vor der Kamera stand, ist das frühe Aufstehen gewohnt, schließlich ist er seit vielen Jahren Moderator der Morgenshow des Hörfunksenders WDR 2 - was er auch in Zukunft bleiben wird.

Bei "Punkt 6" wird Andresen einen anderen WDR2-Kollegen ablösen, denn im Gegenzug wird Marco Schreyl künftig nicht mehr durch die Sendung führen. Dessen Vertrag läuft zum Ende des Jahres aus und wurde nach DWDL.de-Informationen nicht verlängert.

Seinen ersten Einsatz bei RTL hat Jan Malte Andresen am 8. Januar. "Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit den RTL-Zuschauern den Tag zu beginnen", sagt der Moderator, der einst zum ersten Team des damals neu gegründeten Jugendradios 1Live gehörte und später auch für den NDR arbeitete. Nun zieht es ihn also wieder vor die Kamera. "'Punkt 6/7/8' vereint für mich das Beste des Radios - kompakt informieren, unterhalten nutzwertig sein - nur eben mit Bildern! Toll, dass mir Menschen dabei jetzt auch in die müden Augen schauen können", so Andresen.

Daniel Mundhenke, Chefredakteur Magazine bei RTL News: "Wir freuen uns sehr, dass uns mit Jan Malte Andresen ein gleichermaßen erfahrener, vielseitiger und extrem sympathischer Moderator bei den RTL-Frühmagazinen verstärken wird. Herzlich willkommen im Team, lieber Jan Malte."