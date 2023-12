Beginnend am 1. Januar des kommenden Jahres und dann fünf Jahre lang, also bis Ende 2028, ist Ivonne Bloche neue Verwaltungsdirektorin des MDR. Ihrer Ernennung hat der Rundfunkrat der Anstalt am Montag "mit großer Mehrzeit" zugestimmt. "Dank ihrer fachlichen Qualifikation und des beruflichen Werdegangs, ihrer umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen im Verwaltungs- und Prüfungsbereich sowie ihrer Führungsqualitäten und strategischen Kompetenz ist Ivonne Bloche aus Sicht des Rundfunkrates bestens gerüstet für das Amt der Verwaltungsdirektorin", so Rundfunkratsvorsitzender Dietrich Bauer.

Bloche, die seit 1999 beim MDR arbeitet, zuletzt als Leiterin der Hauptabteilung Personal und Organisationsentwicklung, erklärte: "Als künftige Verwaltungsdirektorin des MDR strebe ich insbesondere die weitere intensive Unterstützung des MDR-/ARD-Reformprozesses und die Konsolidierung des MDR-Haushaltes an. Zudem möchte ich ein stärkeres Ineinandergreifen von Prozess- und Organisationsmanagement, die zügige Umsetzung von Strukturprojekten sowie eine längerfristige Kapazitätsplanung vorantreiben."

Ralf Ludwig kommentierte, Bloche "verfügt über profunde Erfahrungen im Bereich der Wirtschaftsführung und -prüfung und hat große Verdienste bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung der ganzheitlichen Personalstrategie im MDR." Bloche ist somit Nachfolgerin von Ludwig, der seit wenigen Wochen als Intendant arbeitet.

Rundfunkrat Dietrich Bauer bekommt zum 1. Januar derweil einen neuen ersten Stellvertreter: Den 62-jährigen Michael Ziche. Er ersetzt Horst Saage, bisheriger erster stellvertretender Vorsitzender, der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Michael Ziche ist von den Kommunalen Spitzenverbänden Sachsen-Anhalt in den Rundfunkrat entsandt. Von 2008 bis 2022 war er Landrat des Altmarkkreises Salzwedel. Die zweijährige Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertretungen endet übrigens schon im März 2024.