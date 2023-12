Nachdem die RBB-Affäre rund um die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger im vergangenen Jahr Fahrt aufgenommen hatte, leisten auch die Journalistinnen und Journalisten des Senders einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. So kommt es nicht selten vor, dass RBB-Teams über neue, mögliche Verfehlungen aus der damaligen Zeit berichten. So in etwa ist es auch jetzt: Wie RBB24 berichtet, hat sich das Unternehmen von der Geschäftsführerin der eignen Vermarktungstochter RBB Media getrennt.

Demnach hat die Trennung, die vom RBB gegenüber den eigenen Journalistinnen und Journalisten auch bestätigt wird, bereits Ende November stattgefunden. Zu den genauen Umständen der Trennung macht der Sender allerdings keine Angaben und verweist auf die Vertraulichkeit von "Personalangelegenheiten". Wie RBB24 berichtet, sei die Belegschaft am Donnerstag über den Schritt informiert worden.

Die nun ehemalige Geschäftsführerin von RBB Media trat ihr Amt bereits im Jahr 2018 an. Um ihren Vorgänger gab es bereits 2022 Schlagzeilen, da dieser vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet wurde und vom Sender noch viele Hunderttausend Euro erhielt. Wie RBB24 nun berichtet, sei die Vermarktungstochter des Senders in Zusammenhang mit den vielen großen und kleinen Skandalen rund um den Sender geprüft worden. Ein Revisionsbericht soll seit kurzem vorliegen. Schon im vergangenen Jahr habe es Hinweise auf mögliche Verstöße gegen das Vergaberecht im Zusammenhang mit der Vergabe von Beratungsleistungen für das "Digitale Medienhaus" gegeben, so RBB24. Das Projekt wurde 2022 wegen ausufernder Kosten von der damals interimistischen Intendantin Katrin Vernau gestoppt.

RBB Media ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des RBB. Sie ist nicht nur für die Werbezeitenvermarktung des Senders zuständig, sondern auch für die Bereiche Merchandising, Programmverwertung sowie Lizenzen, Kooperation und Sponsoring. Im Impressum der Webseite von RBB Media taucht die geschasste Geschäftsführerin nicht mehr auf. Dort wird aktuell nur noch Birgit Kuchenreuther als Geschäftsführerin geführt, sie war bislang zuständig für die Bereiche Werbung und Sponsoring.