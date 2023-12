am 09.12.2023 - 08:01 Uhr

Gerade bei Joyn gestartet, steht nun auch fest, wann die deutsche Version von "Forsthaus Rampensau" ins Free-TV kommen wird. Wie ProSieben gegenüber DWDL.de bestätigte, soll "Forsthaus Rampensau Germany" ab dem 4. Januar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Bis dato steht die neue Show ausschließlich gegen Bezahlung bei Joyn zum Abruf bereit. Zuvor hatte "Wunschliste" über den Termin berichtet.

In dem Format feiern John Friedmann und Florian Simbeck, die als "Erkan & Stefan" bekannt wurden, ihre Premiere in einem solchen Reality-Format. Ebenfalls mit dabei sind die Party-Sängerin Jasmin Herren und ihr neuer Partner Philipp Bender. Gina-Lisa Lohfink wiederum bildet zusammen mit "GNTM"-Model Elsa Latifaj ein Paar. Ebenfalls mit dabei: Matthias Mangiapane und seine Mutter Dagmar, Sam Dylan und die selbsternannte "50+ Sinnfluencerin & Mutmacherin" Nadine "Nana" Miree, Kevin "Flocke" Patzer und Diogo Sangre, die Büchner-Töchter Jada und Joelina Karabas, Natascha und Beverly aus "Beauty & The Nerd" sowie die Fitness-Influencer Cedric Beidinger und Hanna Annika.

Dem siegreichen Paar winkt am Ende nicht nur die Auszeichnung als größte Rampensau, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Produziert wird die Sendung von Madame Zheng Production.

Seinen Ursprung hat "Forsthaus Rampensau" übrigens in Österreich, wo jüngst bereits eine zweite Staffel beim Privatsender ATV zu sehen war. In Deutschland soll die Adaption nun die Lücke schließen zwischen dem gerade zu Ende gegangenen "Promi Big Brother" und dem RTL-Dschungelcamp, das im Januar in die Fortsetzung gehen wird.