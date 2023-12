Eine rund sieben Jahre alte Serie soll ab Januar 2024 das Sci-Fi-Line-Up von Tele 5 am Montagabend ergänzen. Nach jeweils zwei "Star Trek: Picard"-Ausgaben ist dann die Free-TV-Ausstrahlung von "Colony" geplant. Jene Serie lief 2017 bereits als Pay-TV-Premiere beim damaligen Sender TNT Serie. Von "Colony" wurden bis 2018 insgesamt 36 Episoden in drei Staffeln hergestellt, Tele 5 will sie alle zeigen und zwar jeweils ab Doppelpack montags ab 22 Uhr. Los geht es am 29. Januar kommenden Jahres.

Aliens haben in dem Format die Herrschaft über die Erde an sich gerissen. Jetzt unterdrücken kollaborierende Spezialkräfte jene Menschen mit Gewalt, die die Invasion überlebt haben. Auch der ehemalige FBI-Agent Will Bowman (gespielt vom unter anderem aus "Lost" bekannten Josh Holloway), seine Ehefrau Katie (Sarah Wayne Callies) und die drei Kinder leben in dieser düsteren neuen Welt. Im hermetisch abgeriegelten Block von Los Angeles muss die Familie gegen Gehirnwäsche, Willkür und drakonische Strafen kämpfen, damit eine Zukunft in Freiheit möglich ist. In weiteren tragenden Rollen sind Amanda Righetti ("The Mentalist"), Tory Kittles ("True Detective") sowie Peter Jacobson ("Law & Order") und Alex Neustaedter ("Walking Out") zu sehen.

Executive Producer des Programms waren Carlton Cuse ("Lost") und Ryan Condal ("Hercules"). Somit wirbt Tele 5 für ab Ende Januar mit einer langen Sci-Fi-Strecke am Montag, die schon nachmittags um 16:15 Uhr beginnt. Zu dieser Zeit läuft "Star Trek: Raumschiff Voyager", eine Stunde später schließt sich "Stargate" im Doppelpack an. Um 19:15 Uhr hat erneut "Star Trek: Raumschiff Voyager" seinen Platz im Line-Up des Privatsenders.