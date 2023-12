am 11.12.2023 - 12:45 Uhr

Erst im Oktober hatte Sky groß getrommelt für eine weitere Reality-Show. Nachdem der Sender mit einem Format rund um die Familie Ochenknecht eigenen Angaben zufolge große Erfolge feierte, wollte man genau das mit einem Dokuformat über Parfum-Influencer Jeremy Fragrance wiederholen. Beauftragt wurde "Jeremy Fragrance – Power, Baby" bei Produzent Rainer Laux. Laux hatte mit Fragrance schon rund um "Promi Big Brother" im Jahr 2022 zusammengearbeitet und nach dessen Auszug aus der Promi-WG mit ihm eine Primetime-Doku für Sat.1 gedreht.

Wenige Wochen nach der Ausstrahlung des Formats löscht Sky nun aber wieder alle Folgen. Ein Sky-Sprecher hat das dem "Spiegel" bestätigt. Bis spätestens Dienstag soll die Sendung komplett verschwunden sein. Die Entscheidung folgt nach einem Posting von Fragrance, das ihn mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zeigt, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Darunter: Alex Malenki von der sogenannten "Identitären Bewegung" oder der Herausgeber des "Deutschland Kuriers". Ein Blatt Papier mit der Instagram-Adresse des "Deutschland Kuriers" hielt Fragrance zudem und augenscheinlich zu Werbezwecken in die Kamera. Auch der rechts einzuordnende österreichische Politiker Gerald Grosz war Teil des Fragrance-Postings. Der "Spiegel" berichtet, dass die Aufnahmen offenbar am Rande einer Veranstaltung des "New York Young Republicans Club" entstanden sein könnten. Hauptredner dort: Donald Trump.

Gegenüber "Business Insider" ließ Fragrance in Bezug auf das Foto mir Grosz mitteilen, er habe zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht gewusst, wofür dieser stehe. Ein Sky-Sprecher teilte nun mit: "Wir distanzieren uns klar von jeglichen rechtsextremen Inhalten oder Äußerungen." Folgerichtig wird Sky auch keine zweite Staffel der Fragrance-Doku-Serie bestellen. Das sei, so der Sky-Sprecher, aber ohnehin nicht geplant gewesen.